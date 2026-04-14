Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα τζίρου και... αισιοδοξίας

Με ανοδικές διαθέσεις επέστρεψε το Χρηματιστήριο της Αθήνας από την τετραήμερη διακοπή των συναλλαγών, εν μέσω συγκρατημένες αισιοδοξίας στις διεθνείς αγορές για την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Καθώς οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τη στρατιωτική τους δράση, με τον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, στις αγορές υπερισχύουν οι ελπίδες για κάποιου είδους ειρηνική διευθέτηση, πριν από τη λήξη της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός την επόμενη εβδομάδα, στις 21 Απριλίου. Βεβαίως, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν μεγάλες, οι αγορές ωστόσο δείχνουν να προεξοφλούν ένα αισιόδοξο σενάριο και την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας.

Όπως σχολιάζει σε ανάλυσή της η Fast Finance, «η αβεβαιότητα στην παρούσα διατηρεί το πετρέλαιο κοντά στα 100 δολάρια, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Ωστόσο, μια πιθανή αποδυνάμωση του δολαρίου θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την Ευρώπη. Λογικά τις επόμενες 10 μέρες θα έχουμε μία πιο ξεκάθαρη κατάσταση».

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει, επίσης, ότι ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να καθορίζει τον τόνο της αγοράς και, παρά τη δυναμική άνοδο, δεν αποκλείονται διορθώσεις βραχυπρόθεσμα. Κρίσιμες στηρίξεις εντοπίζονται στις 2.460 μονάδες για τον τραπεζικό δείκτη και στις 2.187 για τον Γενικό Δείκτη, ενώ η ζώνη των 2.350 μονάδων αποτελεί βασική αντίσταση. «Η τάση έχει βελτιωθεί αισθητά, αλλά απαιτείται χρόνος ώστε να σταθεροποιηθεί το περιβάλλον και να επιβεβαιωθεί μια πιο υγιής ανοδική κίνηση» υπογραμμίζει μεταξύ άλλων η χρηματιστηριακή.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο προβλέπει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στην Ελλάδα στο 1,8% το 2026 και στο 1,7% το 2027, με ταυτόχρονη επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 3,50% και 2,70% αντίστοιχα.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.284,40 μονάδες με άνοδο 2,64%, κινούμενος σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών.

Έντονα ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών, ενισχυμένος 5,63% στις 2.673,70 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε θετικό έδαφος. Ξεχώρισε το άλμα 7,56 της Eurobank στα 4,01 ευρώ, ενισχυμένη 5,95% στα 15,13 ευρώ έκλεισε η ΕΤΕ, ενώ ακολούθησαν οι μετοχές των Τρ. Κύπρου και Τρ. Πειραιώς με κέρδη 5,68% και 4,47% αντίστοιχα. Για την Alpha Bank τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 4,405 στα 3,80 ευρώ, ενώ ο τίτλος της Optima έκλεισε στα 9,18 ευρώ με άνοδο 3,20%.

Στο σύνολο του ταμπλό 86 μετοχές ολοκλήρωσαν με κέρδη, έναντι 35 σε αρνητικό έδαφος και 29 αμετάβλητων.

Στα θετικά της συνεδρίασης και ο αυξημένος συνολικός τζίρος των 470,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 27,79 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχώρισε η εκτίναξη της Aktor στα 10,96 ευρώ με άλμα 9,16%. Με κέρδη 5,19% ολοκλήρωσε η Viohalco, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε 3,20% στα 40,04 ευρώ, ενώ Aegean και ElvalHalcor ακολούθησαν ενισχυμένες 3,04% και 3,03% αντίστοιχα.

Στο +2,805 το κλείσιμο για τη Cenergy, κέρδη περί του 1,4%-1,5% κατέγραψαν οι ΔΕΗ, Lamda Development, ΔΑΑ και Coca-Cola HBC, ενώ πάνω από 1% ενισχύθηκε και η μετοχή του ΟΤΕ (+1,12%) στα 18,10 ευρώ. Ανοδικά και ο τίτλος της Τιτάν στα 48,90 ευρώ (+0,58%).

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Allwyn και Metlen υποχωρώντας 5,56% και 2,49% αντίστοιχα. Για τη Motor Oil οι απώλειες διαμορφώθηκαν σε 1,205 στα 38 ευρώ, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν και οι τίτλοι των Σαράντης (-0,90%), ΕΥΔΑΠ (-0,76%), Jumbo (-0,51%) και Helleniq Energy (-0,20%).