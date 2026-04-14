Ουκρανία: «Θύελλα» ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων σε Ντονέτσκ και Ντινπρό

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε ρωσικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης drone στο Ντονέτσκ, στο οποίο η Ρωσία απάντησε με πυραυλική επίθεση στο Ντινπρό.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε μια εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών με πυραύλους κρουζ τύπου SCALK και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες σε ένα κατεχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιοχής του Ντονέτσκ κατά την διάρκεια της νύχτας.

Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επίσης αποθήκες πυρομαχικών στις περιοχές Ζαπορίζια και Ντονέτσκ, αναφέρει το γενικό επιτελείου του στρατού σε ανακοίνωση του, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Οι απώλειες του εχθρού και η έκταση των ζημιών αξιολογούνται επί του παρόντος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Ρωσία απάντησε σήμερα με πυραυλική επίθεση, η οποία προκάλεσε τον θάνατο πέντε αμάχων στην πόλη Ντνίπρο της νοτιανατολικής Ουκρανίας και τον τραυματισμό πλέον των εικοσιτεσσάρων, ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Αυτοί ήταν άμαχοι που απλά οδηγούσαν τα αυτοκίνητα τους. Άνθρωποι που πήγαιναν στις δουλειές τους και επέστρεφαν στα σπίτια στους στις οικογένειες τους» δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Υποδομών Ολέξιι Κουλέμπα μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Μια εγκατάσταση υποδομής υπέστη ζημιές από την επίθεση, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία η κατάσταση των οποίων είναι σταθερή, προσθέτει ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Γκάντζα. Ένας από τους τραυματίες, ένας 40χρονος άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο, ανάφερε ο ίδιος.

Ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους αξιωματούχους δείχνει αυτοκίνητα με ίχνη αίματος και ζημιές που έχουν υποστεί από τα θραύσματα. Σ’ ένα κοντινό κατάστημα τα παράθυρα είχαν καταστραφεί ολοσχερώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ