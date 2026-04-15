Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου. Την ίδια ώρα οι κινητοποιήσεις αυτές προκαλούν αλυσιδωτές επιπτώσεις και σε άλλους τομείς της οικονομίας όπως ο τουρισμός. Ήδη λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού του λιμανιού της πόλης, από το πρωί σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου, ανεστάλησαν τα δρομολόγια των πλοίων που συνδέουν τη Μυτιλήνη με πόλεις στα απέναντι Μικρασιατικά παράλια.

Ενώ με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δίνεται από τον περιφερειάρχη εντολή στο Λιμεναρχείο Μυτιλήνης «να ανοίξει το λιμάνι Μυτιλήνης για όλα τα τυροκομικά και παράγωγα προϊόντα».

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου που διοργάνωσε τις χθεσινές κινητοποιήσεις, με ανακοίνωση της καλεί τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νησιού να ενισχύσουν το μπλόκο του λιμανιού. Όπως αναφέρουν, συνεχίζεται ο αποκλεισμός του λιμανιού και σήμερα, Τετάρτη, ενώ καλούν σε παλλεσβιακή κινητοποίηση αύριο, Πέμπτη 16 Απριλίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τους, «δίνουμε αγώνα επιβίωσης και απαιτούμε άμεση λύση στο αδιέξοδο που μας έχει οδηγήσει η αδιαλλαξία της κυβέρνησης» ενώ το πλαίσιο των διεκδικήσεων τους περιλαμβάνει:

«- Άμεσες αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που θανατώθηκαν τα ζώα τους.

- Να δοθεί άμεσα λύση στην παράδοση γάλακτος. Τα χρήματα να καταβάλλονται απευθείας στο κτηνοτρόφο και σε περίπτωση μη διάθεσής του να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι με βάση τη περσινή παραγωγή και με τις τιμές που ίσχυαν πριν την εμφάνιση της ζωονόσου.

- Να προσληφθούν άμεσα κτηνίατροι γιατί μόνο έτσι θα αναχαιτιστεί η ζωονόσος.

- Να παγώσουν όλες οι οφειλές σε δάνεια, ΕΛΓΑ και ΕΦΚΑ».

Από αργά χθες το βράδυ οι εταιρείες που πραγματοποιούν δρομολόγια με τις απέναντι από τη Μυτιλήνη Μικρασιατικές ακτές ανέστειλαν επί 48ωρο τα ταξίδια τους, λόγω του αποκλεισμού του λιμανιού και του εντός αυτού ευρισκόμενου τελωνείου. Το γεγονός, σύμφωνα με τουριστικούς πράκτορες, έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση εκδρομών τουλάχιστον 300 Τούρκων επισκεπτών, τον αποκλεισμό στη Μυτιλήνη Τούρκων επισκεπτών που θα επέστρεφαν στην πατρίδα τους σήμερα ή αύριο (με ό,τι αυτό συνεπάγεται ιδιαίτερα για όσους είχαν έρθει στην Ελλάδα με visa express η οποία και λήγει) αλλά και τον αποκλεισμό ομάδων Ελλήνων επισκεπτών ιδιαίτερα από τη βόρεια Ελλάδα οι οποίοι είχαν έρθει στη Μυτιλήνη για το χτεσινό εορτασμό της Μονής του Αγίου Ραφαήλ.

Άγνωστο παραμένει επίσης τι μέλλει γενέσθαι με τους εκατοντάδες επισκέπτες του νησιού που επέστρεφαν χθες στην Αθήνα με το πλοίο της γραμμής (υπολογίζονται σε 600) και οι οποίοι δεν επιβιβάσθηκαν σε αυτό. Δεδομένης της προαναγγελίας αποκλεισμού και σήμερα ο αριθμός θα αυξηθεί σε μια περίοδο που τα πλοία αναχωρούσαν έτσι κι αλλιώς γεμάτα. Άγνωστο επίσης παραμένει και τι μέλλει γενέσθαι με το πλοίο της γραμμής που αναμένεται να δέσει στο λιμάνι περίπου στις 11 το πρωί. Κι αυτό γιατί η χερσαία ζώνη είναι κατειλημμένη από ομάδα κτηνοτρόφων που δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν το πλοίο να ξεφορτώσει αυτοκίνητα παρά μόνο επιβάτες.

Τέλος με απόφαση κατά πλειοψηφία χθες το βράδυ του Περιφερειακού Συμβουλίου εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης «να απαιτήσει από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης την άρση απαγόρευσης εξόδου, λόγω του αφθώδους πυρετού, των τυροκομικών και των παράγωγων προϊόντων από το Λιμάνι της Μυτιλήνης με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας».

Με επιστολή του Περιφερειάρχη χθες προς το Κεντρικό λιμεναρχείο Μυτιλήνης γίνεται γνωστό πως «αύριο δίνουμε εντολή να ανοίξει το λιμάνι Μυτιλήνης για όλα τα τυροκομικά και παράγωγα προϊόντα. Θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ