Τραμπ: Υπόσχεται να ενισχύσει την ουγγρική οικονομία αν επανεκλεγεί ο Όρμπαν

Βίκτορ Όρμπαν και Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει «ενθουσιασμένος» για την ιδέα να «επενδύσει στη μελλοντική ευημερία που θα φέρει η συνέχιση του ηγετικού ρόλου του Όρμπαν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύτηκε χθες Παρασκευή ότι θα «ενισχύσει» την ουγγρική οικονομία αν ο σύμμαχός του, ο εθνικιστής λαϊκιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, εξασφαλίσει νέα θητεία στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται αύριο Κυριακή.

«Η κυβέρνησή μου είναι έτοιμη να αξιοποιήσει την πλήρη οικονομική ισχύ των ΗΠΑ για να ενισχύσει την οικονομία της Ουγγαρίας, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν για σπουδαίους συμμάχους μας, αν ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και ο ουγγρικός λαός το χρειαστούν ποτέ», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, δηλώνοντας «ενθουσιασμένος» για την ιδέα να «επενδύσει στη μελλοντική ευημερία που θα φέρει η συνέχιση του ηγετικού ρόλου του Όρμπαν!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: @AP

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Φωτιά» το πασχαλινό τραπέζι – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Υπερκέρδη στην Ενέργεια: Επανέρχεται η συζήτηση για φορολόγηση – Το μοντέλο του 2022 στο επίκεντρο

Ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στο ΝΑΤΟ με μισθό 1.477 ευρώ - Αιτήσεις έως 22 Απριλίου

Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
Ουγγαρία
Βίκτορ Όρμπαν
