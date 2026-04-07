Eπιστρέφουν στη Γη μετά τον γύρο της Σελήνης οι αστροναύτες του Artemis II

Σχεδόν άγνωστοι σεληνιακοί κρατήρες, μια δύση και μια ανατολή της Γης και μια ηλιακή έκλειψη: έπειτα από μια υπέρπτηση της Σελήνης πλούσια σε ισχυρές συγκινήσεις, οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II πήραν σήμερα το δρόμο της επιστροφής στη Γη. «Επιστρέφουμε», είπε η Κριστίνα Κοχ, έμπειρη εξερευνήτρια η οποία μπαίνει στα βιβλία της ιστορίας ως η πρώτη γυναίκα που πέταξε πάνω από τη Σελήνη, προσθέτοντας: «θα είμαστε πηγές έμπνευσης, όμως θα επιλέγουμε πάντα τη Γη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ τους έδωσε θερμά συγχαρητήρια. «Σήμερα μπήκατε στην ιστορία και κάνατε όλη την Αμερική αληθινά υπερήφανη, απίστευτα υπερήφανη», είπε στους Αμερικανούς Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, καθώς και στον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν, οι οποίοι όχι μόνο πραγματοποίησαν την πρώτη από το 1972 πτήση γύρω από τη Σελήνη, αλλά πήγαν επίσης πιο μακριά στο διάστημα από οποιονδήποτε άνθρωπο πριν απ' αυτούς, σε απόσταση πάνω από τα 406.000 χιλιόμετρα από τη Γη.

Κολλημένοι στα φινιστρίνια επί σχεδόν επτά ώρες, μπόρεσαν να παρατηρήσουν τη Σελήνη από μια πρωτοφανή γωνία. Θαύμασαν τα σεληνιακά τοπία, έδωσαν αναρίθμητες περιγραφές του ανάγλυφου και των καφέ και πρασινωπών σκιών των κρατήρων και του εδάφους της Σελήνης. «Βλέπουμε έναν πολύ ωραίο διπλό κρατήρα. Θα έλεγε κανείς πως βλέπει έναν χιονάνθρωπο», περιέγραψε ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ, που έγινε ο πρώτος μαύρος αστροναύτης που συμμετείχε σε αποστολή στη Σελήνη.

«Είναι αληθινά δύσκολο να περιγράψεις. Είναι απίστευτο» έσπευσε να συμπληρώσει. Οι αστροναύτες παρατήρησαν περιοχές της κρυμμένης πλευράς «οι οποίες δεν είχαν ποτέ φανεί φωτισμένες στη διάρκεια των αποστολών Απόλλων», υπογράμμισε από την πλευρά της μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο στο τέλος αυτής της ιστορικής ημέρας η Τζένι Γκίμπονς.

«Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που η αποστολή Artemis II παρατήρησε και περιέγραψε σήμερα, κανένα ανθρώπινο μάτι δεν τα είχε δει ποτέ», εξήγησε. «Είναι η πρώτη φορά που οι πιο ευαίσθητες κάμερες του κόσμου, δηλαδή τα ανθρώπινα μάτια, μπόρεσαν να τα παρατηρήσουν» πρόσθεσε η Καναδή αστροναύτης που διαχειρίσθηκε χθες, Δευτέρα, όλες τις επικοινωνίες με το πλήρωμα από την αίθουσα ελέγχου της NASA στο Χιούστον.

Ανατολή της Γης

Η επιστροφή τους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, όπου θα προσθαλασσωθεί η κάψουλά τους Orion, αφού η πτώση της επιβραδυνθεί με αλεξίπτωτα. Η NASA επιμένει στην επιστημονική σημασία της αποστολής. Η υπέρπτηση αναμεταδόθηκε απ' ευθείας και με πολύ υψηλή ευκρίνεια σε πλατφόρμες όπως οι Netflix και YouTube, χάρη σε κάμερες GoPro εγκατεστημένες στο εξωτερικό του σκάφους.

Στη διάρκεια της υπέρπτησης, οι αστροναύτες πέρασαν για 40 λεπτά πίσω από τη Σελήνη, γεγονός που προκάλεσε τη διακοπή των επικοινωνιών, όπως την εποχή του Απόλλων. Παρακολούθησαν ένα θέαμα που μόνο πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν δει στην ιστορία: μια δύση και μια ανατολή της Γης. Καθώς και μια έκλειψη κατά την οποία η Σελήνη μπλόκαρε τον Ήλιο, αντάξια «επιστημονικής φαντασίας», αναφώνησε ο Βίκτορ Γκλόβερ.

Λογάριαζαν να απαθανατίσουν την ανατολή της Γης, όπως είχαν κάνει το 1968 οι προκάτοχοί τους του Απόλλων 8, οι πρώτοι που γύρισαν γύρω από τη Σελήνη, με μια φωτογραφία που αναστάτωσε την εικόνα μας για τον κόσμο. «Δεν θα μπορούσα να επιμείνω υπερβολικά στο εύρος αυτών που μάθαμε σήμερα», είπε το βράδυ ο Κέλσεϊ Γιανγκ, επιστημονικός υπεύθυνος της αποστολής.

Προσελήνωση το 2028;

Το νέο ρεκόρ απόστασης που έχει φθάσει άνθρωπος από τη Γη, 406.771 χιλιόμετρα, δεν υπερβαίνει παρά μόνο κατά 6.000 χιλιόμετρα αυτό του πληρώματος του Απόλλων 13 το 1970, όμως γιορτάσθηκε από τη NASA και τον πρόεδρο Τραμπ ως η απόδειξη της ανανέωσης του αμερικανικού επανδρωμένου διαστημικού προγράμματος - με τον Τραμπ να υπόσχεται μια μέρα και τον Άρη.

«Επιλέγουμε αυτή τη στιγμή για να απευθύνουμε μια πρόκληση στη γενιά μας και στην επόμενη, ώστε να βεβαιωθούμε ότι το ρεκόρ θα έχει μικρή διάρκεια», είπε μετά το ρεκόρ ο Τζέρεμι Χάνσεν. Το πλήρωμα επωφελήθηκε για να διατυπώσει ένα ειδικό αίτημα: να ονομάσει δύο κρατήρες της Σελήνης, τον ένα προς τιμήν του σκάφους τους, με την ονομασία «Integrity» («Ακεραιότητα»), και τον άλλο προς τιμήν της Κάρολ Τέιλορ Γουάισμαν, της εκλιπούσας συζύγου του κυβερνήτη. Το αίτημα έκανε το πλήρωμα να δακρύσει.

Η ημέρα είχε αρχίσει με μια άλλη συγκινητική στιγμή, με ένα μήνυμα του Τζιμ Λόβελ, πρωτοπόρου των αποστολών Απόλλων 8 και 13, που είχε ηχογραφηθεί μερικούς μήνες πριν από το θάνατό του το 2025. «Ξέρω ότι θα είσαστε πολύ απασχολημένοι, όμως μην ξεχάσετε να απολαύσετε τη θέα», τους καλούσε ο αστροναύτης. Κάτι που έκαναν. Αν αυτή η αποστολή και η επόμενη, την ερχόμενη χρονιά, εξελιχθούν καλά, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία προβλέπει να πραγματοποιηθεί το 2028 προσελήνωση αστροναυτών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ