Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από χιονοστιβάδα στη Νορβηγία

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Χέμσενταλ, βορειοδυτικά του Όσλο.

Δύο σκιέρ σκοτώθηκαν κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν παρασύρθηκαν σήμερα από χιονοστιβάδα στη Νορβηγία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Μια γυναίκα περίπου 20 ετών και ένας άνδρας περίπου 30 ετών δυστυχώς διαπιστώθηκε από γιατρό ότι είναι νεκροί», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της νοτιοανατολικής περιφέρειας. Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί (τοπική ώρα, 12:00 στην Ελλάδα) κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Χέμσενταλ, βορειοδυτικά του Όσλο.

Τέσσερα άτομα παρασύρθηκαν από τη μάζα του χιονιού. Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετείχαν σωστικά συνεργεία, εθελοντές και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας που έχασε τη ζωή του ήταν σουηδικής υπηκοότητας.

Δεν έχει γίνει γνωστή η σοβαρότητα των τραυμάτων των δύο επιζώντων. Σύμφωνα με το δελτίο της περιοχής, ο κίνδυνος χιονοστιβάδων βρίσκεται στο «πορτοκαλί» επίπεδο, δηλαδή παραμένει υψηλός.

