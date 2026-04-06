Ιράν: «Οι ΗΠΑ προσπάθησαν να κλέψουν ουράνιο στην επιχείρηση διάσωσης πιλότου»

Το Ιράν εκτίμησε σήμερα πως η επιχείρηση που διενήργησαν οι ΗΠΑ για τη διάσωση ενός πιλότου της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα προκειμένου «να κλέψουν εμπλουτισμένο ουράνιο», λέγοντας ότι στην υπόθεση υπάρχουν πολλές «σκιές αμφιβολίας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι οι ΗΠΑ διέσωσαν και το δεύτερο μέλος του πληρώματος ενός F-15E που κατέπεσε πάνω από το Ιράν την Παρασκευή, σε αυτό που αποκάλεσε μια «τολμηρή» στρατιωτική επιχείρηση.

Από την πλευρά του, ο ιρανικός στρατός τη χαρακτήρισε «αποστολή εξαπάτησης και δραπέτευσης», επιμένοντας ότι «απέτυχε πλήρως», χωρίς ωστόσο να διαψεύδει σαφώς τη διάσωση του αεροπόρου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν «πολλά ερωτήματα και σκιές αμφιβολίας» σχετικά με την επιχείρηση.

«Η περιοχή όπου φέρεται να βρισκόταν ο Αμερικανός πιλότος στην επαρχία Κογκιλούγιε και Μπογέρ-Αχμάντ είναι πολύ μακριά από την περιοχή όπου επιχείρησαν να προσγειωθούν ή ήθελαν να προσγειώσουν τις δυνάμεις τους στο κεντρικό Ιράν», είπε ο Μπαγαεΐ.

«Η πιθανότητα να ήταν μια επιχείρηση εξαπάτησης με σκοπό να κλέψουν εμπλουτισμένο ουράνιο δεν θα πρέπει καθόλου να αποκλειστεί», είπε.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε πως η επιχείρηση ήταν «μια καταστροφή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ