IAEA: «Οι επιθέσεις κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς πρέπει να σταματήσουν»

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι εκτίμησε σήμερα στο X ότι «οι επιθέσεις» όπως αυτή του Σαββάτου κοντά στην περίμετρο του ιρανικού πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ συνιστούν «πραγματικό κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια και πρέπει να σταματήσουν».

«Μια πυρηνική εγκατάσταση και οι ζώνες που την περιβάλλουν δεν πρέπει ποτέ να πλήττονται», πρόσθεσε, καθώς ένα πλήγμα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ χτύπησε εκ νέου τον τομέα όπου βρίσκεται ο σταθμός, στο νότιο Ιράν, σκοτώνοντας έναν υπάλληλο ασφαλείας.

«Ο ΔΟΑΕ μπορεί να επιβεβαιώσει την επίδραση πρόσφατων στρατιωτικών πληγμάτων», μεταξύ των οποίων ενός «σε απόσταση μόλις 75 μέτρων από την περίμετρο της εγκατάστασης», διευκρίνισε η υπηρεσία που εδρεύει στη Βιέννη (Αυστρία), λέγοντας ότι βασίζεται σε ανάλυση εικόνων που ελήφθησαν χθες, Κυριακή.

Σύμφωνα με ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, ένας υπάλληλος ασφαλείας σκοτώθηκε κατά το πλήγμα, το τέταρτο που θέτει στο στόχαστρο τη ζώνη στις ακτές του Κόλπου, αφότου ξεκίνησε, στις 28 Φεβρουαρίου, ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν από τη μία πλευρά και τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από την άλλη.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στις εγκαταστάσεις ούτε αύξηση της ραδιενέργειας.

Όμως η Ρωσία ξεκίνησε το Σάββατο την απομάκρυνση άλλων 198 υπαλλήλων μετά το πλήγμα το οποίο καταδίκασε «σθεναρά» η Μόσχα -- είναι η μεγαλύτερη απομάκρυνση ρωσικού προσωπικού από τον σταθμό αυτόν αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.

Η Ρωσία είχε εν μέρει κατασκευάσει τον σταθμό αυτόν και Ρώσοι τεχνικοί βοηθούν στη λειτουργία του.

Δεκάδες Ρώσοι υπήκοοι είχαν ήδη φύγει τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Στις 25 Μαρτίου, άλλοι 163 υπάλληλοι είχαν φύγει έπειτα από πλήγμα.

Ο σταθμός του Μπουσέρ, που διαθέτει έναν αντιδραστήρα 1.000 μεγαβάτ, είναι η μοναδική ιρανική πολιτική πυρηνική εγκατάσταση που λειτουργεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ