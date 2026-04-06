Επιφυλακτική άνοδος στην Wall Street με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Μικρά κέρδη στην αγορά εν αναμονή εξελίξεων στις συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ.

Με ήπια κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές την Δευτέρα οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την αργία της Παρασκευής λόγω του Πάσχα των Καθολικών, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η πορεία των τιμών του πετρελαίου.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε άνοδο 164 μονάδων ή 0,35% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 46.669 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έκλεισε με κέρδη 0,49% στις 6.611 μονάδες. Πρόκειται για την τέταρτη διαδοχική ημέρα ανόδου για τον δείκτη. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να ενισχύεται κατά 0,55% και να ολοκληρώνει τις συναλλαγές στα επίπεδα των 21.996 μονάδων.

Νωρίτερα σήμερα, νέες απειλές κατά του ιρανικού καθεστώτος εκτόξευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιώντας πως θα καταστρέψει «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν εντός 4 ωρών από την εκπνοή του τελεσιγράφου, εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσινγκτον. Η διορία που έδωσε ο Τραμπ στο ιρανικό καθεστώς εκπνέει στις 8 το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ελλάδα).

«Όλες οι γέφυρες του Ιράν θα καταστραφούν μέχρι τα μεσάνυχτα αύριο, όλοι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας θα τεθούν εκτός λειτουργίας (…) και δεν θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ξανά», δήλωσε εμφατικά ο πρόεδρος Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο. «Και θα γίνει εντός τεσσάρων ωρών, εάν το θελήσουμε», συμπλήρωσε. Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξουδετερωθεί «εν μία νυκτί» και συμπλήρωσε πως «αυτή η νύχτα ενδέχεται να είναι η αυριανή»

Προηγουμένως, ο Λευκός Οίκος είχε επιβεβαιώσει πως οι μεσολαβούσες χώρες πρότειναν εκεχειρία 45 ημερών στον πόλεμο στο Ιράν. «Αυτή είναι μια ιδέα μεταξύ πολλών και ο πρόεδρος δεν την έχει εγκρίνει. Η επιχείρηση "Epic Fury" συνεχίζεται και ο πρόεδρος θα μιλήσει για αυτό στις 13:00» (20:00 ώρα Ελλάδας) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Την Δευτέρα, ήπιες διακυμάνσεις κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, με τις ελπίδες για μία συμφωνία της τελευταίας στιγμής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τερματισμό των συγκρούσεων έβαλε προσωρινά φρένο στο ράλι των τελευταίων εβδομάδων. Τα συμβόλαια παραδόσεως Ιουνίου για το αμερικανικό WTI ενισχύθηκαν οριακά κατά 0,7% στα 112,41 δολάρια/βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του brent κέρδισαν 0,68% και διαμορφώθηκαν στα 109,77 δολάρια/βαρέλι.

Στα μάκρο της ημέρας, ο ρυθμός ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε τον Μάρτιο ενώ οι τιμές εισροών που πληρώνουν οι επιχειρήσεις ενισχύθηκαν σε υψηλό 3,5 ετών, ένα πρώιμο σημάδι ότι η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Ινστιτούτο ISM τη Δευτέρα, ο δείκτης PMI εξαιρουμένου του μεταποιητικού τομέα υποχώρησε στις 54 μονάδες τον Μάρτιο από 56,1 τον Φεβρουάριο.