Μπαρό σε Αραγτσί: «Ανάγκη να τεθεί τέλος στον πόλεμο»

Newsroom
O Jean Noel Barrot - Πηγή: Getty Images
Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, υπογράμμισε την ανάγκη «να τεθεί τέλος στον πόλεμο» στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η πρεσβεία του Ιράν στη Γαλλία.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν «για τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις καθώς και για τα ζητήματα που δημιουργούνται διεθνώς συνεπεία της πολεμικής συγκρούσης», με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι απειλές κατά των υποδομών δεν θα έχουν άλλο αποτέλεσμα από την αύξηση των εντάσεων στην περιοχή, αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Σε ό,τι αφορά τον Αμπάς Αραγτσί, όπως αναφέρεται, κατήγγειλε τις αμερικανικές απειλές κάνοντας λόγο για «εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία» ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι αν αυτές υλοποιηθούν τότε η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν θα είναι αποφασιστική και συνολική.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

