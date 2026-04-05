Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας UNESCO GHE – Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η συμφωνία έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και στοχεύει στην προαγωγή της υγείας των εφήβων στη χώρα μας.

Με πρωτοβουλία της UNESCO Global Health-Education, του Συνεργαζόμενου με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) Κέντρου και του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της Γαλλίας Clermont Auvergne υπεγράφη Μνημόνιο-Σύμφωνο Συνεργασίας (ΜοU) με την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας». Η Συμφωνία υπεγράφη την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, στην Αίθουσα Προεδρίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ από τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Καθηγητή κο Νικόλαο Αρκαδόπουλο, τον Επικεφαλής Καθηγητή της UNESCO GHE κο Didier Jourdan και την Εθνικής Εκπρόσωπο και Συν. Καθηγήτρια της UNESCO GHE κας Άρτεμις Κ. Τσίτσικα.

Η συμφωνία αυτή έχει διάρκεια τεσσάρων(4) ετών και στοχεύει στην προαγωγή της υγείας των εφήβων στη χώρα μας, στην εξειδίκευση της Εφηβικής Ιατρικής και τη δημιουργία κέντρων Ευεξίας – wellbeing σε όλη τη χώρα με επέκταση στην κοινότητα (σχολεία που προάγουν την Υγεία, Ακαδημίες Γονέων, συμμετοχή των νέων), καθώς και έρευνα και κατάρτιση επιστημόνων και εκπαιδευτικών.

Από τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κο Νικόλαο Αρκαδόπουλο τονίστηκε ότι οι προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας για τα παιδιά, τους εφήβους και την οικογένειά τους είναι πολυάριθμες και πολυδιάστατες. Η UNESCO GHE και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτρέπουν όλες τις χώρες να αναπτύξουν δομές

«φιλικές για τους εφήβους» – youth friendly.

Ανέφερε επίσης, ότι η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» αποτελεί μία τέτοια δομή - ένα πρόγραμμα με πρωτοπορία για τη χώρα μας που τον Απρίλιο του 2018 έλαβε σημαντική διάκριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)), το 2024 από το Ινστιτούτο Ψηφιακής Βιοϊατρικής για το πρόγραμμα ψηφιακής ζωής και αντιμετώπισης του διαδικτυακού εθισμού και το 2025 από την UNESCO GHE ως Κέντρο Ευεξίας -wellbeing εφήβων . Η Μονάδα λειτουργεί από το 2006 και έχουν εξυπηρετηθεί περισσότεροι από 11.000 προέφηβοι, έφηβοι και μετέφηβοι με διάφορα αιτήματα που αφορούν την σωματική υγεία, την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα, τη μαθησιακή ζωή, την ψηφιακή παιδεία, την σεξουαλικότητα, τις οικογενειακές σχέσεις κ.α.

Ακολούθησε σύντομη αναφορά από τον Καθηγητή Didier Jourdan, επικεφαλής της UNESCO Global Health και του Κέντρου συνεργαζόμενου με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), o οποίος έδωσε έμφαση στα δεδομένα σχετικά με την ψηφιακή ζωή παιδιών και εφήβων στη σύγχρονη πραγματικότητα (έως και 60% διαδικτυακή εξάρτηση και έως 50% εμπλέκονται σε διαδικτυακή βία) και σε στρατηγικές πρόληψης των κινδύνων στο διαδίκτυο. Αναφέρθηκε επίσης στα υψηλά ποσοστά υπερβαρότητας-παχυσαρκίας (έως 35-40% των εφήβων στην Ελλάδα!!), τις επιπτώσεις και του τρόπους παρέμβασης, καθώς και το ρόλο των νέων φαρμάκων. Έγινε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στους εφήβους με χρόνια νοσήματα (20% των εφήβων) και την ενίσχυση τους.

Ακολούθησε τοποθέτηση από την Συνεργαζόμενη Καθηγήτρια και Εθνική Εκπρόσωπο της UNESCO GHE για την Παιδιατρική- Εφηβική Ιατρική κα Άρτεμις Τσίτσικα σχετικά με της εξειδίκευσης της Εφηβικής Ιατρικής στη χώρα μας και περιγραφή των πεδίων αυτής (πεδία Δημόσιας Υγείας, ανάπτυξης και ενήβωσης, ψυχικής υγείας, διατροφής και παρεκτροπών, αναπτυξιολογίας, ενδοκρινολογίας κ.α.). Δόθηκε έμφαση σχετικά με την ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης, πρωϊμης ανίχνευσης και παρέμβασης για τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (εκφράσεις βίας, διατροφικές παρεκτροπές, εξάρτηση από οθόνες κ.α.), καθώς και ενίσχυσης της ολιστικής υγείας με στόχο την κατάκτηση ευεξίας (wellbeing) και την δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης υγιών, λειτουργικών και ευτυχισμένων μελλοντικών ενηλίκων. Τονίστηκε επίσης η σημασία των σχολείων που προάγουν την υγεία και η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.