Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν πετροχημικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν (IRGC) ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για επιθέσεις σε πετροχημικά εργοστάσια των ΗΑΕ, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Σε μία ανακοίνωση, οι IRGC προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις κατά στόχων αμερικανικών οικονομικών συμφερόντων θα εντατικοποιηθούν αν επαναληφθούν επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων στο Ιράν.

