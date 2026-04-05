Δύο συλλήψεις σε Καβάλα και Έβρο για διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών

Δύο αλλοδαπούς διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες συνέλαβαν αστυνομικοί σε περιοχές της Καβάλας και του Έβρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην πρώτη περίπτωση, το μεσημέρι του Σαββάτου, σε οικισμό της Καβάλας, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι οδηγώντας Δ.Χ.Φ. όχημα (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου), μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στην εθνική οδό Αρδανίου - Ορμενίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Παρανεστίου και Διδυμοτείχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

