Με Παπασταύρου, Τσάφο, Παληαρούτα, το 7ο Power & Gas Forum του energypress, στις 6 και 7 Απριλίου

Με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, και την ενεργό παρουσία πολιτικών, θεσμικών, ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών στελεχών θα πραγματοποιηθεί το 7ο Power & Gas Forum που οργανώνει το energypress στις 6 & 7 Απριλίου 2026 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.



Την πρώτη ημέρα ανοίγει τις εργασίες του συνεδρίου ο υπουργός ΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου, ενώ τη δεύτερη ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος.

Στους ομιλητές συγκαταλέγονται επίσης, μεταξύ άλλων, η Γενική Γραμματέας Δέσποινα Παληαρούτα, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Καράντζαλος (data centers), ο αντιπρόεδρος του κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ Δημήτριος Φούρλαρης, οι καθηγητές Παντελής Κάπρος, Παντελής Μπίσκας, Σταύρος Παπαθανασίου, Κώστας Μαθιουδάκης, Αντώνης Παπαβασιλείου και Αντώνης Μεταξάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος και Διευθύνων του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, όπως και ο αντιπρόεδρος Γιάννης Μάργαρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ Δημοσθένης Βοϊβόντας, η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Μαρία Σφερρούτσα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος, ο Γενικός Διευθυντής του ΚΑΠΕ Δημήτρης Καρδοματέας κ.α.



Από τον επιχειρηματικό τομέα, συμμετέχουν μεταξύ άλλων, ο νέος πρόεδρος του ΕΣΑΗ Γιάννης Γιαννακόπουλος (στην πρώτη του εμφάνιση με την ιδιότητα αυτή), ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ Αντώνης Κοντολέων, ο πρόεδρος του ΕΣΠΕΝ Αναστάσιος Λωσταράκος, ο πρόεδρος του ΕΣΕΠΗΕ Ηρόδοτος Αντωνόπουλος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος & Country Manager της Energean στην Ελλάδα Κατερίνα Σάρδη, ο Γιάννης Καρύδας από τον Όμιλο Κοπελούζου, ο Κωστής Σιφναίος από την Gastrade, ο Τάσσος Βλασσόπουλος από την HELLENiQ ENERGY, ο Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος της HELLENIC HYDROGEN, η Ελένη Μπαϊράμη της Eco Hellas, η Στέλλα Ζαχαρία από την OPTIMUS Energy, ο Νικόλας Ρήγας, επικεφαλής του τομέα Αποθήκευσης Άνθρακα της EnEarth κ.α.

Συμμετέχουν επίσης ο πρόεδρος του ΙΕΝΕ Κωστής Σταμπολής, ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Λαδακάκος και Παναγιώτης Παπασταματίου, ο πρόεδρος του ΣΠΕΦ Στέλιος Λουμάκης, ο Απόστολος Πάνος, πρόεδρος του ΕΣΣΑΗΕ (στην πρώτη του εμφάνιση από αυτή τη θέση), ο Αλέξανδρος Μπεχράκης, Διαχειριστής και πρόεδρος, Greek Data Center Association.



Παρόντες, ακόμα, ο Μίλτος Ασλάνογλου από τον ΕΣΠΕΝ, η Νεκταρία Καρακατσάνη, η Ειρήνη Ιακωβίδου από την ΡΑΑΕΥ, ο Ευάγγελος Γαζής από την Aurora, o Ευάγγελος Κουράκης από την Koutalidis, ο Γιάννης Βουγιουκλάκης από την PwC, ο Γιάννης Στεφάνου από την Grant Thornton, ο Κώστας Καββαδίας από την RICARDO και πολλοί ακόμα εκπρόσωποι των Διαχειριστών, της Ρυθμιστικής Αρχής, των φορέων, του επιχειρηματικού και του ακαδημαϊκού κόσμου.



Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία ομιλητών και συνέδρων. Το σύνολο των διαδικασιών θα μεταδίδεται ζωντανά, στα ελληνικά και στα αγγλικά.



