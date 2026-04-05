Ειδήσεις | Διεθνή

Μεσανατολικό: Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μεσανατολικό: Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της
Εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής οργάνωσης τόνισε ότι δεν θα αποδεχθεί τέτοια αιτήματα, τα οποία χαρακτήρισε «απαράδεκτα» κάτω «από οιεσδήποτε συνθήκες».

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι το να εγείρεται το θέμα του αφοπλισμού της με «ωμό τρόπο» είναι μια απόπειρα να συνεχιστεί η γενοκτονία, όπως την αποκάλεσε, του παλαιστινιακού λαού.

Σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής οργάνωσης τόνισε ότι δεν θα αποδεχθεί τέτοια αιτήματα, τα οποία χαρακτήρισε «απαράδεκτα» κάτω «από οιεσδήποτε συνθήκες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Χαμάς
