Πρώτο κατάστημα στη Μάλτα για τη Hans & Gretel

Η Μάλτα αποτελεί τον πρώτο σταθμό του διεθνούς πλάνου επέκτασης για το 2026.

Η Μάλτα αποτελεί τον πρώτο σταθμό του διεθνούς πλάνου επέκτασης για το 2026

Η Hans & Gretel, το ελληνικό sweet & candy brand με έντονο διεθνές αποτύπωμα, κάνει δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στη Μάλτα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλάνου στρατηγικής επέκτασης για το 2026.

Η παρουσία στη Μάλτα αποτελεί την είσοδο σε μία νέα αγορά και εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα και διεθνή προσανατολισμό. Η Μάλτα αποτελεί έναν δυναμικό προορισμό της Μεσογείου, με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, υψηλή επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κοινό που ανταποκρίνεται σε σύγχρονες προτάσεις εμπειρίας στον χώρο της εστίασης και των γλυκών απολαύσεων.

Η Μάλτα είναι η αρχή ενός δυναμικού σχεδίου ανάπτυξης, με καταστήματα να αναμένεται να εγκαινιαστούν εντός του 2026, σε χώρες όπως η Ρουμανία, το Μαρόκο, η Ισπανία, το Μπαχρέιν, οι Φιλιππίνες και οι Ηνωμένες Πολιτείες – Βοστώνη ενώ ενισχύεται η παρουσία της στην Ελλάδα με περισσότερα καταστήματα στην Αθήνα και στη Νάξο.

«Η είσοδός μας στη Μάλτα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της Hans & Gretel. Πρόκειται για μια αγορά που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη φιλοσοφία του brand μας και ενισχύει το διεθνές μας αποτύπωμα. Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε σε νέους προορισμούς, προσφέροντας τη μοναδική εμπειρία Hans & Gretel σε όλο και περισσότερους καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα να ενισχύουμε τις γευστικές μας προτάσεις αποδεικνύοντας ότι είμαστε ο απόλυτος προορισμός σε όποιον επιθυμεί μία γλυκιά γεύση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Ανυφαντής, ιδρυτής και CEO της Hans & Gretel.

Η διαδρομή της εταιρείας ξεκίνησε το 2017, στην καρδιά της Αθήνας και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό concept διεθνούς ενδιαφέροντος, προσελκύοντας επισκέπτες κάθε ηλικίας. Σήμερα, εκτός από το νέο κατάστημα στη Μάλτα, αριθμεί επιπλέον 32 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Αγγλία, Γαλλία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Τουρκία, αποδεικνύοντας ότι ένα ελληνικό επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να σταθεί ισάξια σε αγορές με διαφορετικές κουλτούρες και καταναλωτικές συνήθειες.

Η Hans & Gretel αποτελεί ένα θεματικό sweet & candy concept που συνδυάζει παγωτό, βάφλες, chimneys, donuts, χειροποίητες καραμέλες και premium γλυκές δημιουργίες, μέσα σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο περιβάλλον υψηλής αισθητικής. Η συνολική εμπειρία του brand βασίζεται στον συνδυασμό προϊόντος, χώρου και ατμόσφαιρας, δημιουργώντας έναν σύγχρονο προορισμό απόλαυσης για όλες τις ηλικίες.

