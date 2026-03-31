UBS: Μεγάλα περιθώρια ανόδου για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών

Για καλή ορατότητα, η οποία προκύπτει από τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου και από τα business plans που έχουν ανακοινωθεί, αλλά και για μεγάλα περιθώρια ανόδου, κάνει λόγο σε ανάλυσή της για τις ελληνικές τράπεζες η UBS.

Οι αναλυτές του οίκου χαρακτηρίζουν ως ελκυστικές τις αποτιμήσεις στον κλάδο, ο οποίος διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο P/E 7,1x για το 2027, το οποίο αντιστοιχεί σε discount 13% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

«Αυτό δημιουργεί ελκυστική επενδυτική ευκαιρία, ιδιαίτερα για τα ισχυρότερα επιχειρηματικά μοντέλα, με τη Eurobank να αποτελεί την κορυφαία επιλογή λόγω ισχυρής ανάπτυξης και υψηλών αποδόσεων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» σημειώνει ο οίκος. «Σημαντικό περιθώριο» ανόδου βλέπει ο οίκος και για την Τρ. Πειραιώς, ενώ σημειώνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να ωφεληθούν από ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων.

Ο οίκος διατηρεί σύσταση buy για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, δίνονται τιμή στόχο 4,60 ευρώ για τη Eurobank (περιθώριο ανόδου 44%), 12,75 ευρώ για την ΕΤΕ (περιθώριο ανόδου 36%), 10,80 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς (περιθώριο ανόδου 59%) και 4,65 ευρώ για την Alpha Bank (περιθώριο ανόδου 52%).

Προοπτικές κερδοφορίας

Τα νέα business plans υποδεικνύουν ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας και αυξανόμενες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROTE), κάτι που σύμφωνα με τους αναλυτές της UBS έχει ήδη ενσωματωθεί στις εκτιμήσεις της αγοράς.

Σύμφωνα με τον οίκο, από τα business plans -εξαιρουμένης της Alpha Bank που προγραμματίζει τη δική της παρουσίαση μέσα στο β’ τρίμηνο- προκύπτει ισχυρή δυναμική αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS) έως το 2028, με περίπου 7,5% ετησίως για τη Eurobank, υψηλά μονοψήφια ποσοστά για την Εθνική Τράπεζα και περίπου 10% για την Πειραιώς, καθώς και ελκυστικά επίπεδα ROTE στο 17% περίπου για τις Eurobank και ΕΤΕ και στο 16,5% για την Τρ. Πειραιώς.

«Ο κλάδος έχει υποχωρήσει λόγω των παγκόσμιων μακροοικονομικών κινδύνων, ωστόσο η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο διαρθρωτικό επενδυτικό story» αναφέρουν μεταξύ άλλων οι αναλυτές της UBS.

Τι ξεχωρίζει στα business plans

Όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της UBS, για τη Eurobank το σχέδιο ανάπτυξης εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρό, με αύξηση EPS κατά 10% ετησίως, ταχύτερη πιστωτική επέκταση στην ευρύτερη περιοχή (+10,5% ετησίως) σε σχέση με την Ελλάδα (+7,5%), αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά περίπου 6% ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, σε συνδυασμό με ισχυρή αύξηση προμηθειών (+10,5% ετησίως). Η συγκράτηση του κόστους (~5% ετησίως), μέσω αξιοποίησης της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, οδηγεί σε δείκτη κόστους προς έσοδα (CTI) κοντά στο 35% έως το 2028, με το ROTE να διαμορφώνεται περίπου στο 17% και δείκτη CET1 άνω του 14%.

Για την Εθνική Τράπεζα, προβλέπεται ισχυρή αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων (υψηλά μονοψήφια ποσοστά), κάποια βελτίωση των περιθωρίων επιτοκίου και αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους περίπου 7% ετησίως, καθώς και υψηλή αύξηση προμηθειών (εξαιρουμένων πιθανών συμφωνιών bancassurance). Τα λειτουργικά έξοδα αναμένεται να αυξάνονται με ρυθμό περίπου 6% ετησίως, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται γύρω στο 36%, ενώ το ROTE αναμένεται να φθάσει σε ελκυστικό επίπεδο ~17%, με CET1 στο 14,7%.

Για την Πειραιώς, το πενταετές πλάνο περιλαμβάνει και ορισμένα έκτακτα κόστη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χρηματοοικονομικού μοντέλου (συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Ασφαλιστικής). Προβλέπεται αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά περίπου 6% ετησίως, με δανειακή επέκταση 8% ετησίως, συντηρητική αύξηση προμηθειών (περίπου 4% ετησίως), και αύξηση EPS κατά 10% ετησίως. Το ROTE εκτιμάται ότι θα φθάσει στο 16,5% έως το 2028, αλλά με πιο χαμηλό δείκτη CET1 περίπου στο 13,5%.