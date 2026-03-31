Ο πρόεδρος της Express Service Κυριάκος Ραπτόπουλος στον εορτασμό την ελληνικής ημέρας ανεξαρτησίας στο Λευκό Οίκο

Παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων και εκλεκτών προσκεκλημένων από την Ελλάδα και την ομογένεια.

Την 26η Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Ελληνικής Ημέρας Ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο, σε μια λαμπρή εκδήλωση με έντονο ελληνικό χρώμα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle.

Η δεξίωση συγκέντρωσε πλήθος ομογενών από κάθε γωνιά της Αμερικής, καθώς και περιορισμένο αριθμό εκλεκτών προσκεκλημένων από την Ελλάδα. Μεταξύ αυτών ήταν ο πρόεδρος του ομίλου επιχειρήσεων Express Service, Κυριάκος Ραπτόπουλος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Βαλεντίνη Τραυλού Ραπτοπούλου.

Η εκδήλωση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τιμώντας την ιστορική επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας και την προσφορά της ελληνικής ομογένειας.