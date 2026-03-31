Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης για Θάνο Οικονομόπουλο: «Η δημοσιογραφία αποχαιρετά μία από τις πιο δυνατές πένες»

Newsroom
«Ο Θάνος υπηρέτησε με μοναδική συνέπεια την αλήθεια», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την απώλεια του Θάνου Οικονομόπουλου.

«Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της. Αλλά και όσοι γνωρίσαμε από κοντά τον Θάνο Οικονομόπουλο, νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα. Γιατί, πράγματι, ο Θάνος υπηρέτησε με μοναδική συνέπεια την αλήθεια», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την απώλεια του Θάνου Οικονομόπουλου.

«Ως διευθυντής και αρθρογράφος εφημερίδων παλιότερα και ως σχολιαστής του ιστότοπου Iefimerida μέχρι πρόσφατα. Με πάθος, ωστόσο, υπηρέτησε και την ίδια τη ζωή. Ως άξιος σύντροφος της συζύγου του Μαρίας και τρυφερός πατέρας των δύο αγαπημένων του γιων. Ταυτόχρονα, ως σεμνός δάσκαλος πολλών νεότερων δημοσιογράφων. Και πάντοτε ως πρωταγωνιστής του χιούμορ και της καλοσύνης στις μεγάλες παρέες των αμέτρητων φίλων του. Με τη μεγάλη θλίψη όλων αυτών ενώνω, αυτές τις στιγμές, και τη δική μου», καταλήγει στη συλλυπητήρια ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

