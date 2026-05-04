Σε υψηλό 3 μηνών το Bitcoin - Ξεπέρασε τα 80.000 ευρώ

Πάνω από τα 80.000 δολάρια βρέθηκε σήμερα το Bitcoin, για πρώτη φορά μετά από περισσότερους από τρεις μήνες, καθώς οι ασιατικές μετοχές κατέγραψαν ισχυρά κέρδη, φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ.

Το σημαντικότερο κρυπτονόμισμα, αυτή την ώρα κινείται μία ανάσα κάτω από το ορόσημο των 80.000 δολαρίων, στα 79.833 δολάρια. Νωρίτερα σήμερα, είχε σημειώσει άνοδο έως και 2,1% στα 80.594 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδό του από τις 31 Ιανουαρίου.

Ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων κατέγραψε σημαντικά κέρδη στον απόηχο των υψηλότερων από τα αναμενόμενα αποτελέσματα των εταιρειών τεχνολογίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα αλλά και της σημαντικής ανόδου του δείκτη Ασιατικών Μετοχών MSCI, ο οποίος πλησίασε το ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει τον Φεβρουάριο, λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Το Bitcoin έφτασε ξεπέρασε τα 126.000 δολάρια τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, πριν ακολουθήσει μία πτωτική πορεία που το έριξε περίπου στα 60.000 δολάρια τον Φεβρουάριο. Έκτοτε το κρυπτονόμισμα έχει σταδιακά ανακτήσει έδαφος, κυρίως λόγω της αυξανόμενης θεσμικής ζήτησης. Τα αμοιβαία κεφάλαια Bitcoin κατέγραψαν καθαρές εισροές 630 εκατομμυρίων δολαρίων την Παρασκευή, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Ο Σον ΜακΝάλτι, επικεφαλής συναλλαγών παραγώγων Ασίας-Ειρηνικού στην FalconX, δήλωσε ότι η δραστηριότητα των θεσμικών επενδυτών στην αγορά παραγώγων υποδηλώνει «υψηλή πεποίθηση για μια κίνηση προς τα 85.000 δολάρια μέχρι τα μέσα του μήνα».

Το θετικό κλίμα στα crypto έχει επίσης ενισχύσει η πιθανότητα συμφωνίας στις ΗΠΑ για μια βασική διάταξη σχετικά με τα stablecoins, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για την προώθηση μιας ευρύτερης νομοθεσίας για τα κρυπτονομίσματα στη Γερουσία, όπως αναφέρει ο Ρίτσαρντ Γκάλβιν, εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας επενδύσεων κρυπτονομισμάτων DACM. Είναι «αρκετά πρώιμο», ωστόσο η υπέρβαση του ψυχολογικού ορίου των 80.000 δολαρίων, έχει δώσει ώθηση στην αγορά, τόνισε.

Η Κάρολαϊν Μαουρόν, συνιδρύτρια της Orbit Markets, δήλωσε ότι ένα αποφασιστικό άλμα πάνω από τα 80.000 δολάρια για το Bitcoin θα μπορούσε να προσφέρει «περαιτέρω θετική ορμή στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων».