ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα σχεδόν 24% στις νέες άδειες κυκλοφορίας τον Δεκέμβριο - Αύξηση 5,6% το 2025

Κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 18.341 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 14.815 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024.

Άλμα 23,8% παρουσίασαν οι νέες άδειες κυκλοφορίας τον Δεκέμβριο του 2025 καθώς κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 18.341 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 14.815 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Μείωση 4,9% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τoν Δεκέμβριο του έτους 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο του 2025 ανέρχονται σε 11.956 έναντι 9.314 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 28,4%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2025, ανήλθε σε 3.139 έναντι 3.277 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,2%. Αύξηση 28,9% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50cc) τον Δεκέμβριο του 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο του 2025 ανέρχονται σε 3.030 έναντι 3.166 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,3%.

Αύξηση 5,6% συνολικά το 2025

Την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 258.136 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 243.796 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,9%. Αύξηση 2,4% είχε παρουσιάσει το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025 ανέρχονται σε 156.561 έναντι 148.276 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,6%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025, ανήλθε σε 83.381 έναντι 81.897 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8%. Αύξηση 18,0% είχε παρουσιάσει το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025 ανέρχονται σε 79.887 έναντι 77.979 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4%.