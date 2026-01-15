Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Δεν είναι βήμα προς την ειρήνη το βρετανικό σχέδιο για ανάπτυξη πυραύλων στην Ουκρανία

Η Βρετανία έχει ανακοινώσει ένα σχέδιο ταχείας ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων εδάφους για την Ουκρανία.

Το σχέδιο της Βρετανίας να βοηθήσει την Ουκρανία να αναπτύξει το βαλλιστικό πύραυλο Nightfall δεν συνιστά ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ειρήνης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η Βρετανία έχει ανακοινώσει ένα σχέδιο ταχείας ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων εδάφους για την Ουκρανία με σκοπό να βοηθήσει τις πολεμικές της προσπάθειες ενάντια στην Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

