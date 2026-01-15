Γροιλανδία: Ο διάλογος και η διπλωματία είναι «ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε»

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, τάχθηκε σήμερα υπέρ του διαλόγου, την επομένη μιας συνάντησης στον Λευκό Οίκο με επίκεντρο το μέλλον του μεγάλου νησιού της Αρκτικής.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, τάχθηκε σήμερα υπέρ του διαλόγου, την επομένη μιας συνάντησης στον Λευκό Οίκο με επίκεντρο το μέλλον του μεγάλου νησιού της Αρκτικής, το οποίο βρίσκεται υπό δανική κυριαρχία, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να δηλώνει ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο αυτού.

«Ο διάλογος και η διπλωματία είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, ακόμη και όταν τα διακυβεύματα είναι υψηλά και η πίεση είναι αισθητή», έγραψε ο Νίλσεν στο Facebook, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι ο διάλογος βρίσκεται πλέον «σε εξέλιξη» μετά τη συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι ανέφεραν «θεμελιώδεις διαφορές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ