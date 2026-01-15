Τουρκία: Αντίθετη σε στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν - «Προτεραιότητα να αποφευχθεί η αποσταθεροποίηση»

Ο Φιντάν είπε πως η Τουρκία θα συνεχίσει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της σε σχέση με το Ιράν για να βοηθήσει να επιλυθεί το ζήτημα

Η Τουρκία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν και προτεραιότητά της είναι να αποτρέψει την αποσταθεροποίηση εκεί, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, καθώς η Τεχεράνη συνεχίζει την καταστολή των διαδηλώσεων.

Με την ηγεσία του Ιράν να προσπαθεί να καταστείλει τη χειρότερη αναταραχή στο εσωτερικό που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ισλαμική Δημοκρατία, και με τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επέμβει εκ μέρους των διαδηλωτών, η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει τους γείτονές της, περιλαμβανομένης της Τουρκίας ότι θα πλήξει αμερικανικές βάσεις αν η Ουάσινγκτον εξαπολύσει πλήγματα. Ο Φιντάν είχε δύο τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί τις τελευταίες ημέρες, τονίζοντας την ανάγκη για συνομιλίες προκειμένου να επιλυθούν περιφερειακές εντάσεις, ενώ τουρκική διπλωματική πηγή δήλωσε πως η Τουρκία είναι επίσης σε επαφή με αξιωματούχους των ΗΠΑ, καθώς η απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον έχει ανασταλεί.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, ο Φιντάν είπε πως η Τουρκία θα συνεχίσει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της σε σχέση με το Ιράν για να βοηθήσει να επιλυθεί το ζήτημα και πρόσθεσε πως η Άγκυρα ελπίζει ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ μπορούν να βρουν μια λύση στη σύγκρουση.

«Είμαστε εναντίον μιας στρατιωτικής επέμβασης κατά του Ιράν. Το Ιράν πρέπει να επιλύσει τα αληθινά προβλήματά του μόνο του», είπε και πρόσθεσε πως η προτεραιότητα της Τουρκίας είναι να αποτρέψει την αποσταθεροποίηση στο Ιράν.

«Είναι γι΄αυτό που προτεραιότητά μας είναι να αποτρέψουμε πλήρως οποιαδήποτε κατάσταση που θα προκαλούσε τη χρήση βίας», είπε, προσθέτοντας πως η Άγκυρα «δεν αποδέχεται» την πιθανότητα να επαναληφθεί η βία ανάμεσα στην Τεχεράνη και το Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θέλουμε σαφώς τα προβλήματα να επιλύονται μέσω του διαλόγου. Νομίζω πως η εκτεταμένη αποσταθεροποίηση του Ιράν είναι κάτι πάρα πολύ για να το διαχειριστεί η περιοχή». Ο Φιντάν είπε επίσης ότι δεν υπάρχει ακόμη προεδρική απόφαση των ΗΠΑ που θα απαιτούσε από την Τουρκία να σκεφθεί «ρεαλιστικά» μια κίνηση των ΗΠΑ να επιβάλει δασμούς 25% σε χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ