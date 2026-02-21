Κομοτηνή: Υποχώρησε το δάπεδο ταβέρνας - Τραυματίστηκαν πελάτες, συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες

Στο κενό βρέθηκαν πελάτες μίας ταβέρνας στον οικισμό Πάνδροσος της Κομοτηνής, όταν υποχώρησε το ξύλινο δάπεδο, σε έκταση τριανταπέντε τετραγωνικών μέτρων, σήμερα, το μεσημέρι.

Τα ξύλινα σανίδια του δαπέδου της ταβέρνας που στεγάζεται σε μονοκατοικία υποχώρησαν και οκτώ πελάτες βρέθηκαν στο υπόγειο. Δύο από αυτούς νοσηλεύονται προληπτικά στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι μετά τις πρώτες βοήθειες αποχώρησαν.

Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας, ηλικίας 28 και 35 ετών, συνελήφθησαν και κρατούνται για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια και θα οδηγηθούν το πρωί στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ