Συνέδριο CDU: Στην πρώτη γραμμή η ενίσχυση των διαύλων με την ΝΔ και η στήριξη του Ελληνισμού της Διασποράς

Ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε., Βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου και ο Γραμματέας Ελλήνων της Διασποράς, Βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας, εκπροσώπησαν τη Νέα Δημοκρατία στο Συνέδριο του κόμματος Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) που πραγματοποιήθηκε στη Στουτγκάρδη. Η αποστολή διοργανώθηκε από το γραφείο του Ιδρύματος Konrad Adenauer στην Ελλάδα και τον επικεφαλής Marian Wendt.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συνεδρίου, στο οποίο επανεξελέγη Πρόεδρος του κόμματος ο Καγκελάριος Friedrich Merz, οι κ.κ. Χατζηβασιλείου και Φόρτωμας είχαν συναντήσεις με την Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου (Bundestag), Julia Klöckner, τον Πρωθυπουργό του Ομοσπονδιακού Κρατιδίου της Θουριγγίας, Mario Voigt και τον Ομοσπονδιακό Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Gunther Krichbaum.

Συναντήθηκαν επίσης με τους Βουλευτές Jan Metzler, Tilman Kuban, Dr. Ottilie Klein, την Ευρωβουλευτή Andrea Wechsler, καθώς και την Annegret Kramp-Karrenbauer, Πρόεδρο του Ιδρύματος Konrad-Adenauer, πρώην Υπουργό Άμυνας και πρώην Πρόεδρο του CDU (2018–2021).

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, επισημάνθηκε η σημασία των ελληνογερμανικών σχέσεων και της συνεννόησης μεταξύ των δύο χωρών σε ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, οικονομίας και γεωπολιτικής. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και CDU στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, η διαρκής και στενή συνεργασία μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Friedrich Merz επιβεβαιώνει τις στενές σχέσεις των δύο κομμάτων.

Οι δύο Βουλευτές επεσήμαναν στους συνομιλητές τους και το ζήτημα των περικοπών στη Deutsche Welle, οι οποίες οδηγούν στο κλείσιμο της Ελληνικής Υπηρεσίας. Υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης της ελληνόγλωσσης παρουσίας της Deutsche Welle, η οποία συνδέεται διαχρονικά με την ενημέρωση του Ελληνισμού και τις ελληνογερμανικές σχέσεις, ενώ ζήτησαν να εξεταστούν δυνατότητες ώστε να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη, που θα έβαζε τέλος σε μια ιστορική διαδρομή 62 ετών.

Κατά την παραμονή τους στην Στουτγκάρδη, οι κ.κ. Χατζηβασιλείου και Φόρτωμας πραγματοποίησαν επαφές με στελέχη της Ομογένειας και συμμετείχαν στην εκδήλωση με θέμα: «Ισχυρή Ελλάδα, με το βλέμμα στο 2030», την οποία διοργάνωσε η ΝΟΔΕ Βάδης-Βυρτεμβέργης. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις, η ψήφος των αποδήμων και οι πολιτικές που εφαρμόζει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ ακολούθησε η κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας, με ευχές για μια δημιουργική και νικηφόρα πορεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ