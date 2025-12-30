Ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος μουσικός για το 2025

Το νέο συμβόλαιο, το άλμπουμ και η περιοδεία με τις εισπράξεις ρεκόρ βοήθησαν τον The Weeknd να κατακτήσει την πρώτη θέση.

Την κορυφή της λίστας του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους μουσικούς του 2025 κατέκτησε ο The Weeknd, σε ένα έτος όπου η Beyonce «μπήκε» στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, και η επίσης δισεκατομμυριούχος τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε το 12ο της άλμπουμ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο 35χρονος ποπ σταρ ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει ένα μερίδιο του μουσικού του καταλόγου στην Lyric Capital, σε μια συμφωνία που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ανέρχεται στα 1 δισ. δολάρια. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μια παραδοσιακή πώληση. Ειδικότερα, ο The Weeknd θα διατηρήσει μερίδιο επί των υπαρχόντων master ηχογραφήσεών του και θα έχει τον έλεγχο της χρήσης τους. Στη συμφωνία δεν περιλαμβάνονται μελλοντικές ηχογραφήσεις. Σύμφωνα με το Forbes, ο The Weeknd θα βγάλει 200 εκατ. δολάρια μετά φόρων από αυτή τη συμφωνία.

Το νέο συμβόλαιο, το άλμπουμ και η περιοδεία με τις εισπράξεις ρεκόρ βοήθησαν τον The Weeknd να κατακτήσει την πρώτη θέση. Μάλιστα, αποτελεί έναν από τους έξι καλλιτέχνες με 9ψήφιο αριθμό εσόδων για το 2025.

Συνολικά 8 γυναίκες και 17 άνδρες απαρτίζουν τη λίστα των μουσικών με τις υψηλότερες αποδοχές του 2025. Μαζί, οι 25 αστέρες κέρδισαν συνολικά 1,9 δισ. δολάρια το 2025, με μέσο όρο αποδοχών 52 εκατ. δολάρια.