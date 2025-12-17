Καστοριά: Η αρχοντική πόλη της λίμνης που σε καλεί να επιστρέψεις

Μοναδική φυσική ομορφιά και αρχοντική ατμόσφαιρα συνθέτουν το ξεχωριστό πρόσωπο της Καστοριάς, μιας πόλης που γοητεύει σε κάθε εποχή του χρόνου.

Μοναδική φυσική ομορφιά και αρχοντική ατμόσφαιρα συνθέτουν το ξεχωριστό πρόσωπο της Καστοριάς, μιας πόλης που γοητεύει σε κάθε εποχή του χρόνου. Χτισμένη γύρω από τη λίμνη Ορεστιάδα, συνδυάζει αρμονικά το φυσικό τοπίο με την ιστορία και την παράδοση.

Τα εντυπωσιακά αρχοντικά, οι βυζαντινές εκκλησίες και τα γραφικά σοκάκια δημιουργούν ένα σκηνικό άλλης εποχής, ενώ τον χειμώνα η πόλη αποκτά μια ιδιαίτερη, σχεδόν μαγική ατμόσφαιρα. Μαζί με τις αυθεντικές τοπικές γεύσεις, η Καστοριά αποτελεί έναν προορισμό που πάντα σε καλεί να επιστρέψεις.

