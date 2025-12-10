3 Ακαδημαϊκές υποτροφίες από την ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ στις Καρδιολογικές Κλινικές του ΕΚΠΑ το 2026

Επιστημονική εκδήλωση, στην οποία παρουσιάστηκε το μέχρι σήμερα ερευνητικό έργο που έχει υποστηρίξει μέσω χορηγιών και υποτροφιών, με έμφαση στα αποτελέσματα μελετών που αφορούν στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας, πραγματοποίησε η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών διακεκριμένοι καθηγητές Καρδιολογίας- μέλη της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και ιατροί καρδιολόγοι από την Αττική και την περιφέρεια, υπογραμμίζοντας την επιστημονική βαρύτητα και το ευρύ ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας για τις ερευνητικές πρωτοβουλίες του Ιδρύματος.

Η αποστολή της ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ

Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομη παρουσίαση του έργου και της αποστολής της ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ, που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2017 από την Ιουλία και την Ειρήνη Τσέτη, εις μνήμην του πατέρα τους, ερευνητή φαρμακοποιού, δημιουργού του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη και αποφοίτου της Φαρμακευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Αποστολή του Ιδρύματος είναι η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, η προαγωγή της επιστήμης και της εκπαίδευσης, με έμφαση στα πεδία των Επιστημών Υγείας, η υποστήριξη των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, καθώς και η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ Βιομηχανίας και Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Η ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ στηρίζει συστηματικά νέους επιστήμονες από τον χώρο της Υγείας, έχοντας αποδώσει μέχρι σήμερα 47 υποτροφίες, ενισχύοντας την ουσιαστική διασύνδεση της πανεπιστημιακής ερευνητικής κοινότητας με τη φαρμακοβιομηχανία.

Στόχος είναι η δημιουργία κινήτρων για τους νέους επιστήμονες να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην παραγωγή καινοτόμου έρευνας που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής και ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας διεθνώς. Μόνο το 2025, απένειμε 12 νέες υποτροφίες, μετά από πρόσκληση και αξιολόγηση των προτάσεων, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα τόσο στην Αθήνα, όσο και στην περιφέρεια (ΕΚΠΑ, Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης, Παν. Πατρών, Παν. Ιωαννίνων, Δημοκρίτειο Παν. Θράκης, ΙΙΒΕΑΑ)

Πρόσκληση για 3 νέες υποτροφίες το 2026

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων που έχει υποστηρίξει η ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η μελέτη σχετικά με την επίδραση της υδροξυτυροσόλης, πολυφαινόλης του ελαιολάδου με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Τα αποτελέσματα της μελέτης, τα οποία έδειξαν βελτίωση σημαντικών παραμέτρων που αφορούν την καρδιακή υγεία, έχουν αξιοποιηθεί στην ανάπτυξη του συμπληρώματος διατροφής Olivomed της InterMed, το οποίο, πέρα από τα οφέλη του στην υγεία της καρδιάς, πρόσφατα κατοχυρώθηκε με Ευρωπαϊκή Πατέντα για τον ρόλο του στη ρύθμιση του σωματικού βάρους.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το 1977, όταν η UNI-PHARMA κυκλοφόρησε το SALOSPIR στην ελληνική αγορά έως και σήμερα, έχει διαμορφωθεί ένα πολύπλευρο και συνεχώς επεκτεινόμενο χαρτοφυλάκιο καρδιολογικών φαρμάκων, με παράλληλη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα αυτό.

Η Διοίκηση της ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ, προεξάρχουσας της Προέδρου και CEO Ιουλίας Τσέτη, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεων του 2026, θέλησε να τιμήσει το άοκνο και επίπονο κλινικό και ερευνητικό έργο που εκπονείται καθημερινά στις Πανεπιστημιακές Καρδιολογικές Κλινικές, ανακοινώνοντας πρόσκληση για απονομή τριών υποτροφιών, ύψους 10.000 ευρώ η καθεμία, για την οικονομική ενίσχυση του ερευνητικού έργου ενός Ακαδημαϊκού Υποτρόφου ανά Καρδιολογική Πανεπιστημιακή Κλινική του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κυρία Τσέτη αναφέρθηκε επίσης, στη συμβολή του Salospir στο έργο της επιστημονικής κοινότητας των καρδιολόγων, επαινώντας την προσφορά τους στη δημόσια υγεία.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο σύμβουλος φαρμακευτικής πολιτικής του υπουργού Υγείας Μπάμπης Καραθάνος, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος και ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας καθηγητής Καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τούτουζας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, ακαδημαϊκής κοινότητας και ιδιωτικού τομέα για τη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος που ενθαρρύνει την έρευνα, την καινοτομία και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.