Ειδήσεις | Διεθνή

Ινδοί και Αμερικανοί εμπειρογνώμονες θα συναντηθούν για ανάλυση στοιχείων της πτώσης του αεροσκάφους της Air India τον Ιούνιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ινδοί και Αμερικανοί εμπειρογνώμονες θα συναντηθούν για ανάλυση στοιχείων της πτώσης του αεροσκάφους της Air India τον Ιούνιο
Οι Ινδοί εμπειρογνώμονες προγραμματίζουν να μοιραστούν τα ευρήματά τους με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους.

Η Ινδία θα προχωρήσει στην αποστολή ερευνητών στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να αναλύσουν στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τη συντριβή του αεροσκάφους της Air India τον Ιούνιο, από κοινού, με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) μετέδωσε σήμερα το Bloomberg.

Οι Ινδοί εμπειρογνώμονες προγραμματίζουν να μοιραστούν τα ευρήματά τους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί από τον καταγραφέα συνομιλιών στο κόκπιτ του αεροσκάφους, αλλά και από τους καταγραφείς των δεδομένων πτήσης, σύμφωνα με επίκληση των πηγών που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει τη δημοσιογραφική αναφορά του Bloomberg.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα τουριστικά ρεκόρ βάζουν την Αθήνα στο ραντάρ των επενδυτών 

Η εφορία αλλάζει εποχή: Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακοί έλεγχοι και νέα φορολογικά εργαλεία από το 2026

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα γλιτώσετε την πληρωμή τους - Τα βήματα που οδηγούν στην ψηφιακή ακινησία οχημάτων

tags:
Ινδία
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider