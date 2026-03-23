ΕΙΝΑΠ: Απλήρωτοι για τις εφημερίες Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026 οι νοσοκομειακοί γιατροί

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) καταγγέλλει ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί είναι απλήρωτοι για τις εφημερίες του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου 2026.

«Η κυβέρνηση έχει ακέραιη την ευθύνη για την καθυστέρηση έγκαιρης εκταμίευσης των αναγκαίων κονδυλίων», αναφέρει η ΕΙΝΑΠ.

Προσθέτει ότι για τους νοσοκομειακούς γιατρούς που εργάζονται σε συνθήκες εξάντλησης με συνεχείς εφημερίες, τραγικές ελλείψεις προσωπικού και αυξημένες ανάγκες, η έγκαιρη πληρωμή «δεν είναι προτεραιότητα».

Η ΕΙΝΑΠ απαιτεί άμεση εκταμίευση των αναγκαίων κονδυλίων και πλήρη καταβολή όλων των δεδουλευμένων εφημεριών και δηλώνει ότι αν δεν υπάρξει άμεσα δημόσια δέσμευση για εκταμίευση και πληρωμή των εφημεριών πριν το Πάσχα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΑΠ θα αξιοποιήσει όλα τα συνδικαλιστικά και νομικά μέσα, καλώντας τους συναδέλφους σε επισχέσεις, στάσεις εργασίας και άλλες αγωνιστικές παρεμβάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ