Ειδήσεις | Διεθνή

Γαλλία: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός στο Παρίσι - Συνελήφθη ο δράστης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γαλλία: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός στο Παρίσι - Συνελήφθη ο δράστης
Ο άνδρας ήταν γνωστός στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία, τόνισε η εισαγγελία.

Η γαλλική αστυνομία ακινητοποίησε έναν άνδρα που κρατούσε μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς του Παρισιού, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το «όπλο» του εναντίον του άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκε τουλάχιστον ένας πυροβολισμός.

Φωτορεπόρτερ του Reuters που βρισκόταν στον σταθμό όταν συνέβη το περιστατικό δήλωσε ότι πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε κατά την επέμβαση της αστυνομίας, η οποία στη συνέχεια εκκένωσε τον σταθμό.

Ο άνδρας ήταν γνωστός στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία, τόνισε η εισαγγελία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Σουβλάκι στα 8 ευρώ;» - Ο λογαριασμός της εγκατάλειψης;

Υποδομές: Σε ποια εμβληματικά έργα «κόβονται κορδέλες»

Ανοίγει ο δρόμος για φορολόγηση των μικροδεμάτων από Shein και Temu - Τι λέει η αγορά

tags:
Γαλλία
Σύλληψη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider