Βοσνία: Στις 15 οι νεκροί από την πυργκαγιά σε οίκο ευγηρίας

Δύο γυναίκες πέθαναν χθες το απόγευμα σε νοσοκομείο της πόλης Τούζλα στη βορειοανατολική Βοσνία, με αποτέλεσμα ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα να ανέλθει στους 15, έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο της εισαγγελίας της Τούζλα.

Δύο γυναίκες πέθαναν χθες το απόγευμα σε νοσοκομείο της πόλης Τούζλα στη βορειοανατολική Βοσνία, με αποτέλεσμα ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα να ανέλθει στους 15, έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο της εισαγγελίας της Τούζλα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα της 4ης Νοεμβρίου στον έβδομο όροφο του κτηρίου όπου φιλοξενούνταν τα θύματα. Δέκα άνθρωποι πέθαναν στη διάρκεια της νύχτας από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα και άλλοι πέντε υπέκυψαν στα τραύματά τους τις επόμενες ημέρες.

Δέκα άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται και ένας από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσαν νοσοκομειακοί αξιωματούχοι.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στο δωμάτιο ενός από τους ενοίκους του οίκου ευγηρίας, ανέφερε το γραφείο της εισαγγελίας.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν προκειμένου να καταλογιστούν ευθύνες για το δυστύχημα, ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ