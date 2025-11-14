Γροιλανδία: Το κοινοβούλιο υιοθέτησε νόμο που περιορίζει τις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς

Το κοινοβούλιο της Γροιλανδίας υιοθέτησε χθες Πέμπτη νόμο που περιορίζει το δικαίωμα των αλλοδαπών να αποκτούν ακίνητη περιουσία στο νησί, μετά το αυξημένο ενδιαφέρον Αμερικανών επενδυτών.

Το κείμενο υιοθετήθηκε με 21 ψήφους υπέρ και έξι αποχές.

Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν δανέζικη υπηκοότητα και οι ξένες εταιρείες δεν θα μπορούν να αποκτήσουν τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαίωμα χρήσης ενός ακινήτου στη Γροιλανδία, παρά μόνο αν διαμένουν μόνιμα εκεί για τουλάχιστον δύο έτη και έχουν φορολογηθεί στο νησί κατά τα δύο προηγούμενα έτη.

«Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δανέζικη υπηκοότητα μπορούν να αποκτούν τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαίωμα χρήσης ενός ακινήτου στη Γροιλανδία», διευκρινίζει η νέα νομοθεσία.

Νωρίτερα φέτος έρευνα της εφημερίδας Politiken είχε αποκαλύψει το αυξημένο ενδιαφέρον των Αμερικανών για την αγορά ακινήτων στη Γροιλανδία, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει «να αποκτήσουν» οι ΗΠΑ.

Με τη νέα νομοθεσία μόνο οι εταιρείες και οι οργανισμοί από τη Γροιλανδία, τη Δανία ή τις Νήσους Φερόες μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσης γης και να αγοράσουν ακίνητα στη Γροιλανδία.

Στη Γροιλανδία, η γη ανήκει στο κράτος, αλλά είναι δυνατό να αποκτήσει κανείς δικαίωμα χρήσης ενός συγκεκριμένου οικοπέδου και μπορεί να αποκτήσει ακίνητη περιουσία.

Ο νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου. Οποιαδήποτε παράβαση θα τιμωρείται με πρόστιμα, όμως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν εξαίρεση από την τοπική κυβέρνηση.

