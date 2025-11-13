Ειδήσεις | Διεθνή

Γαλλία: Στις 16 Μαρτίου ξεκινά η εκδίκαση της έφεσης του Σαρκοζί

Γαλλία: Στις 16 Μαρτίου ξεκινά η εκδίκαση της έφεσης του Σαρκοζί
Η έφεση θα εκδικαστεί εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου.

Η έφεση του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007 και πέρασε 20 ημέρες στη φυλακή, θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου, ανακοίνωσε σήμερα το Εφετείο του Παρισιού.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του για την προεδρία το 2007. Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή και δηλώνει αθώος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

