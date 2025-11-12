Ειδήσεις | Διεθνή

Κύπρος: Νέος σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Πάφου

Newsroom
Κύπρος: Νέος σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Πάφου
Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κύπρο πριν από λίγα λεπτά.

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κύπρο λίγα λεπτά μετά τις 16.30.

Σεισμός ίδιου μεγέθους είχε σημειωθεί και στις 11.32 το πρωί, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 10 χλμ. βορειοανατολικά της Πάφου και το εστιακό του βάθους υπολογίστηκε στα 14 χιλιόμετρα.

Ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων και ένας μεγέθους 5,3 βαθμών που έγινε αισθητός μέχρι τη Λευκωσία.

Η Κύπρος βρίσκεται σε μια σεισμικά ενεργή ζώνη, όμως οι σεισμοί σπανίως προκαλούν σημαντικές ζημιές. Στις μαρτυρίες ανθρώπων που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του EMSC ορισμένοι ανέφεραν ότι ο πρωινός σεισμός έγινε αισθητός μέχρι τον Λίβανο.

