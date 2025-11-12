Σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ στην Κύπρο

Στο επίκεντρο της δόνησης η Πάφος – Ακολούθησαν αισθητοί μετασεισμοί.

Σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, ο σεισμός που σημειώθηκε στις 11:31 είχε ένταση 5,7 Ρίχτερ και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 18 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Πάφου, με το εστιακό του βάθος να εκτιμάται στα 18 χιλιόμετρα.

Ακολούθησε νέα αναθεωρημένη εκτίμηση, βάση της οποίας ο σεισμός ήταν 5,2 Ρίχτερ και το επίκεντρό του ήταν έξι χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.

Λίγα λεπτά αργότερα, σημειώθηκαν μετασεισμοί. Ανάμεσα στις δύο πιο έντονες δονήσεις, καταγράφηκαν δύο ακόμη μετασεισμοί της τάξεως των 3,5 και 3,6 Ρίχτερ αντίστοιχα.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.4 || 14 km E of #Paphos (#Cyprus) || 6 min ago (local time 11:31:27). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/aHhPCU7PFk — EMSC (@LastQuake) November 12, 2025

Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, αρκετός κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.

Σύμφωνα με το ελληνικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο πιο αισθητός μετασεισμός ήταν μεγέθους 4,2 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 12,9 χλμ.