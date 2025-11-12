Ειδήσεις | Διεθνή

Σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ στην Κύπρο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ στην Κύπρο
Στο επίκεντρο της δόνησης η Πάφος – Ακολούθησαν αισθητοί μετασεισμοί.

Σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, ο σεισμός που σημειώθηκε στις 11:31 είχε ένταση 5,7 Ρίχτερ και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 18 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Πάφου, με το εστιακό του βάθος να εκτιμάται στα 18 χιλιόμετρα.

Ακολούθησε νέα αναθεωρημένη εκτίμηση, βάση της οποίας ο σεισμός ήταν 5,2 Ρίχτερ και το επίκεντρό του ήταν έξι χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.

Λίγα λεπτά αργότερα, σημειώθηκαν μετασεισμοί. Ανάμεσα στις δύο πιο έντονες δονήσεις, καταγράφηκαν δύο ακόμη μετασεισμοί της τάξεως των 3,5 και 3,6 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, αρκετός κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.

Σύμφωνα με το ελληνικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο πιο αισθητός μετασεισμός ήταν μεγέθους 4,2 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 12,9 χλμ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι δύσκολες στιγμές του Κυριάκου στην Κομοτηνή - Βενιζέλος σε γραμμή Σαμαρά για πρώτο μνημόνιο και Κυριάκου για ελληνοτουρκικά

Νέα λοταρία: 1.000 ευρώ σε όσους εισπράττουν επιδόματα - Η κλήρωση και οι δικαιούχοι

Τι θέλουν επιτέλους οι αγρότες και είναι συνέχεια στους δρόμους, αφού η κυβέρνηση λέει ότι ικανοποιεί τα αιτήματά τους;

tags:
Σεισμός
Κύπρος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider