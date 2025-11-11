Τιμ Ντέιβι (BBC): Οφείλουμε να αγωνιστούμε για τη δημοσιογραφία μας

Στην 40λεπτη παρέμβασή του ο Τιμ Ντέιβι παραδέχθηκε ότι το BBC «έκανε κάποια λάθη που μας κόστισαν» , αλλά πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι οφείλουμε να αγωνισθούμε για τη δημοσιογραφία μας».

Το BBC οφείλει «να αγωνισθεί» για να υπερασπισθεί τη δημοσιογραφία του, δήλωσε σήμερα ο απερχόμενος γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι, την ώρα που ο βρετανικός όμιλος απειλείται από τον Ντόναλντ Τραμπ με αγωγή για δυσφήμηση.

Ο Τιμ Ντέιβι που παραιτήθηκε την Κυριακή παραδέχθηκε ότι έγινε «σφάλμα» και ότι υπήρξε παραβίαση των συντακτικών κανόνων σε ντοκιμαντέρ για τον Τραμπ που μεταδόθηκε τον Οκτώβριο 2024, στις δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης μαζί με τον πρόεδρο του οργανισμού Σαμίρ Σαχ απευθυνόμενος προς τους εργαζόμενους του ραδιοτηλεοπτικού ομίλου και μεταδόθηκαν από το δίκτυο BBC News.

Στην 40λεπτη παρέμβασή του ο Τιμ Ντέιβι παραδέχθηκε ότι το BBC «έκανε κάποια λάθη που μας κόστισαν» , αλλά πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι οφείλουμε να αγωνισθούμε για τη δημοσιογραφία μας».

«Είμαι πολύ υπερήφανος για τον οργανισμό», είπε απευθυνόμενος στους εργαζόμενους και επανέλαβε ότι οι δημοσιογράφοι του BBC «κάνουν εξαιρετική δουλειά».

Δεν αναφέρθηκε απευθείας στον Τραμπ και δεν διευκρίνισε τον χρόνο αποχώρησής του από τη διεύθυνση του οργανισμού.

Την ώρα που το BBC επικρίνεται σφοδρά για μεροληψία, κυρίως από την συντηρητική δεξιά, ο απερχόμενος γενικός διευθυντής παραδέχθηκε επίσης ότι «οι καιροί είναι δύσκολοι για το BBC».

«Αλλά θα τα καταφέρουμε και οφείλουμε να αγωνισθούμε για την δημοσιογραφία μας», είπε.

«Είμαστε ένας μοναδικός και πολύτιμος οργανισμός και βλέπω ότι η ελευθερία του Τύπου δοκιμάζεται σκληρά, βλέπω την εργαλειοποίησή της», πρόσθεσε.

Το BBC επικρίνεται για το ντοκιμαντέρ της ενημερωτικής εκπομπής Panorama με ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ την 6η Ιανουαρίου 2021. Το μοντάζ της ομιλίας δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο τότε απερχόμενος πρόεδρος προέτρεπε ευθέως τους οπαδούς του να επιδράμουν κατά του Κονγκρέσου. Εκείνης της ομιλίας ακολούθησε η αδιανόητη μέχρι τότε επίθεση των οπαδών του Τραμπ κατά του Καπιτωλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ