Μπάφετ: Οι συμβουλές ζωής στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του

Ο Γουόρεν Μπάφετ δημοσίευσε αυτό που ουσιαστικά αποτελεί το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Berkshire Hathaway, σηματοδοτώντας το τέλος μίας ολόκληρης εποχής.

Ο διασημότερος επενδυτής ο οποίος θα παραιτηθεί από τη θέση του CEO στα τέλη του 2025, μια θέση που κατέχει από το 1970, δεν θα γράφει πλέον την ετήσια έκθεση της Berkshire ούτε θα μιλάει στην ετήσια συνάντηση της εταιρείας, όπως αναφέρει στην επιστολή του προς τους επενδυτές τη Δευτέρα.

«Δεν θα γράφω πλέον την ετήσια έκθεση της Berkshire ούτε θα μιλάω ατελείωτα στην ετήσια συνάντηση. Όπως θα έλεγαν οι Βρετανοί, "σωπαίνω"», έγραψε ο Μπάφετ.

Στην ανακοίνωση, ο Μπάφετ διευκρίνισε ότι θα συνεχίσει να δημοσιεύει το ετήσιο μήνυμά του για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ενώ έδωσε μερικές γενικές συμβουλές.

«Μην κατηγορείτε τον εαυτό σας για τα λάθη του παρελθόντος - μάθετε έστω και λίγο από αυτά και προχωρήστε. Ποτέ δεν είναι αργά για να βελτιωθείτε» είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε τη σημασία της σεβασμού προς όλους, δηλώνοντας: «Λάβετε υπόψη ότι η καθαρίστρια είναι εξίσου άνθρωπος με τον Πρόεδρο».

«Επιλέξτε τους ήρωές σας πολύ προσεκτικά και στη συνέχεια μιμηθείτε τους. Δεν θα είστε ποτέ τέλειοι, αλλά μπορείτε πάντα να είστε καλύτεροι», επισήμανε ο Μπάφετ.

Στην επιστολή του, ο Μπάφετ ανέφερε ότι παρόλο που τώρα κινείται και διαβάζει πιο αργά, εξακολουθεί να πηγαίνει στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα και απολαμβάνει να εργάζεται με την ομάδα του. Πρόσθεσε ότι επειδή η Berkshire είναι μια τόσο μεγάλη εταιρεία και η αγορά βρίσκεται σε ένα ορισμένο επίπεδο, οι καλές ευκαιρίες είναι σπάνιες, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν.

Δωρεές

Στο ίδιο μήνυμα, δήλωσε ότι θα μετατρέψει 1.800 μετοχές κατηγορίας Α της Berkshire Hathaway σε 2,7 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Β. Από αυτές, θα δωρίσει 1,5 εκατομμύριο μετοχές στο Ίδρυμα Susan Thompson Buffett, το οποίο πήρε το όνομά του από την εκλιπούσα σύζυγό του. Οι υπόλοιπες 400.000 μετοχές θα διατεθούν στα ιδρύματα των παιδιών του - το Ίδρυμα Sherwood, το Ίδρυμα Howard G. Buffett και το Ίδρυμα NoVo.

Ο Μπάφετ έστειλε επίσης ένα μήνυμα για τα τρία παιδιά του - Χάουάρντ Γκράχαμ Μπάφετ, Πίτερ Μπάφετ και Σούζαν 'Αλις Μπάφετ. Είπε ότι δεν χρειάζεται να είναι τέλειοι ή να φοβούνται να κάνουν λάθη, καθώς οι αποτυχίες και οι αναποδιές είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι της ζωής.

Ο επενδυτής είπε ότι τα παιδιά του, ηλικίας 72, 70 και 67 ετών, μπορεί να μην είναι τόσο τυχερά όσο αυτός όσον αφορά το γήρας. Για να τα βοηθήσει να διαχειριστούν την περιουσία του πριν παρέμβουν οι αναπληρωτές διαχειριστές, αποφάσισε να αυξήσει τις δωρεές εφ' όρου ζωής στα ιδρύματά τους.

«Αν τα παιδιά μου κάνουν απλώς μια αξιοπρεπή δουλειά, μπορούν να είναι σίγουρα ότι η μητέρα τους και εγώ θα είμαστε ευχαριστημένοι», είπε ο Μπάφετ. «Το ένστικτό τους είναι καλό και ο καθένας έχει χρόνια πρακτικής άσκησης με πολύ μικρά ποσά αρχικά που έχουν αυξηθεί ασύμμετρα σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια ετησίως».

Ο Μπάφετ άρχισε να κάνει δωρεές στο Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς και στα ιδρύματα των παιδιών του το 2006. Αργότερα, ένωσε τις δυνάμεις του με τον Μπιλ Γκέιτς και τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς για να ξεκινήσουν το Giving Pledge, το οποίο ενθαρρύνει τους δισεκατομμυριούχους να δωρίσουν το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους ή μετά τον θάνατό τους. Πέρυσι, ο Μπάφετ ανακοίνωσε ότι το Ίδρυμα Γκέιτς δεν θα δεχόταν καμία δωρεά μετά τον θάνατό του. Αντ' αυτού, θα δημιουργηθεί ένα νέο φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο θα διαχειρίζονται η κόρη και οι δύο γιοι του.

Εμπιστοσύνη στον Άμπελ

Ο Μπάφετ έχει ξεκινήσει να μεταβιβάζει σταδιακά τις αρμοδιότητές του, με τον Γκρεγκ Άμπελ να αναμένεται να αναλάβει το τεράστιο ταμειακό απόθεμα της Berkshire ύψους 382 δισ. δολ., το οποίο έχει αυξηθεί καθώς ο Μπάφετ απέφυγε τις μεγάλες εξαγορές και τις περιορισμένες επαναγορές μετοχών τα τελευταία χρόνια.

Τόνισε ότι οι μέτοχοι της Berkshire θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στον Άμπελ, επειδή όπως ανέφερε ο Μπάφετ έχει ανταποκριθεί σταθερά στις υψηλές προσδοκίες που έχει γι' αυτόν. «Καταλαβαίνει πολλές από τις επιχειρήσεις και το προσωπικό μας πολύ καλύτερα από εμένα τώρα, και μαθαίνει πολύ γρήγορα σε θέματα που πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι δεν εξετάζουν καν. Δεν μπορώ να σκεφτώ έναν διευθύνοντα σύμβουλο, έναν σύμβουλο management, έναν ακαδημαϊκό, ένα μέλος της κυβέρνησης - ό,τι θέλετε - που θα επέλεγα αντί του Γκρεγκ για να χειριστεί τις αποταμιεύσεις σας και τις δικές μου», έγραψε ο Μπάφετ.

Τυχερός

Ο Μπάφετ ανέφερε ότι γνώρισε πολλούς φίλους ζωής - συμπεριλαμβανομένων αρκετών που βοήθησαν στη διαμόρφωση της περιουσίας της Berkshire - και τις δύο συζύγους του αφού φοίτησε σε δημόσια σχολεία. Είπε ότι ήταν τυχερός που του σώθηκε η ζωή τρεις φορές από γιατρούς, ενώ κατάφερε να αποφύγει το είδος των καταστροφών που συχνά κόβουν τη ζωή.

Ο Μπάφετ αφηγήθηκε ότι πέρασε αρκετές εβδομάδες στο νοσοκομείο μετά την αφαίρεση της σκωληκοειδίτιδας του ως παιδί. Στο παρελθόν είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο του προστάτη το 2012, αλλά αυτό δεν θεωρήθηκε απειλητικό για τη ζωή.

«Όσοι φτάνουν σε μεγάλη ηλικία χρειάζονται μια τεράστια δόση καλής τύχης, να ξεφεύγουν καθημερινά από φλούδες μπανάνας, φυσικές καταστροφές, μεθυσμένους ή αφηρημένους οδηγούς, κεραυνούς, ό,τι θέλετε», έγραψε.