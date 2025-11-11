Fais Group: Εγκρίθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών One Outlet και Fls Μοδιάνο

Την έγκριση συγχώνευσης των θυγατρικών της One Outlet (απορροφώσα) με την Fls Μοδιάνο (απορροφώμενη) ανακοίνωσε η Fais Group, σύμφωνα με απόφαση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Φάις Συμμετοχών Α.Ε με δτ "Fais Group". σε συνέχεια της από 12/6/2025 ανακοίνωσης της περί έναρξης διαδικασιών συγχώνευσης θυγατρικών, και πιο συγκεκριμένα την συγχώνευση με απορρόφηση από την ONE OUTLET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, το διακριτικό τίτλο ONE OUTLET A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 131375901000, (στο εξής η «Απορροφώσα»), της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία FLS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο F.L.S. ΜΟΔΙΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 149671101000 (στο εξής η «Απορροφώμενη»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως την 11/11/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5630134, η με αριθμό 11731/11-11-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΙΟΒ469ΗΕΘ-ΖΜΨ), και της κοινοποιήθηκε με αρ.πρωτ. 3758828, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των 100% προαναφερθεισών θυγατρικών της εταιρειών (με άμεση και έμμεση συμμετοχή) με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2024.