Ιράν: Επίσκεψη επιθεωρητών του ΔΟΑΕ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ IAEA) επισκέφθηκαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, μία εβδομάδα αφότου ο ΔΟΑΕ κάλεσε το Ιράν να «βελτιώσει σημαντικά» τη συνεργασία.

Ο ΔΟΑΕ έχει πραγματοποιήσει πάνω από 10 επιθεωρήσεις στο Ιράν μετά τις εχθροπραξίες με το Ισραήλ τον Ιούνιο, αλλά την περασμένη εβδομάδα τόνισε ότι δεν της έχει δοθεί πρόσβαση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις όπως αυτές του Φορντό, της Νατάνζ και της Ισφαχάν που βομβαρδίστηκαν από τις ΗΠΑ.

«Όσο συμμετέχουμε στην NPT (Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων), θα τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και μόλις την περασμένη εβδομάδα επιθεωρητές του ΔΟΑΕ επισκέφθηκαν πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Ερευνητικού Αντιδραστήρα της Τεχεράνης», δήλωσε ο Ισμαΐλ Μπαγαΐ χωρίς να κατονομάζει τις άλλες εγκαταστάσεις.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν πρέπει να «βελτιώσει σημαντικά» τη συνεργασία με τους επιθεωρητές των Ηνωμένων Εθνών για να αποτρέψει την κλιμάκωση της έντασης με τη Δύση.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τον ΔΟΑΕ ότι προσφέρει δικαιολογίες για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο, που ξεκίνησε μία ημέρα αφού το συμβούλιο του ΔΟΑΕ τάχθηκε υπέρ του να κηρυχθεί το Ιράν παραβάτης των υποχρεώσεών του με βάση τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση Πυρηνικών Όπλων.

Τα σχόλια του Μπαγαΐ σήμερα έγιναν σε απάντηση του Γκρόσι που δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν «δεν μπορεί να δηλώνει ότι ‘παραμένω στη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων’ και στη συνέχεια να μην συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ