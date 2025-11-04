Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ: Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν καταιγίδες

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το μεσημέρι έως και αύριο το βράδυ, σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το μεσημέρι έως και αύριο το βράδυ, σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα:

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα έως και αργά τη νύχτα.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά σήμερα το απόγευμα έως αύριο το μεσημέρι.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια αύριο, από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.