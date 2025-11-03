ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται νέες συλλήψεις - Eμπλεκόμενοι φέρονται να είναι και υπάλληλοι του Οργανισμού

Ελέγχονται εξονυχιστικά όλα τα στοιχεία που έχουν συλλέγει από τις εφόδους των διωκτικών αρχών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη δράση και άλλων κυκλωμάτων που λυμαίνονταν παράνομα κοινοτικές ενισχύσεις έχει στρέψει την έρευνα της η task force που διερευνά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την οικονομική αστυνομία που μεταδίδει η ΕΡΤ, υπάρχουν στοιχεία για εμπλοκή οργανωμένων ομάδων, τα στοιχεία δένονται και αναμένονται νέες συλλήψεις το επόμενο διάστημα. Αγροτικοί φορείς κάνουν λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο με πολλά πλοκάμια.

«Το σκάνδαλο περιλαμβάνει αξιωματούχους στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ψευτοαγροτες και κυδαρχες ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων και από εκεί προσκαλούσαν τους αγρότες να κάνουν παρανομία», λέει στο ΕΡΤnews ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Την ίδια ώρα φύλλο και φτερό γίνονται και οι αιτήσεις για ενίσχυση του 2025 και έχουν υποβάλλει μάλιστα και κατηγορούμενοι που προφυλακίστηκαν πρόσφατα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ο 53χρονος διανομέας που στη δήλωση του 2025 αντί για τίτλους κυριότητας 14 αγροτεμαχίων σε Κιλκίς, Πέλλα Ημαθία, Λακωνία και Φθιώτιδα, υπέβαλλε κενές σελίδες. Από το 2021-2023 φέρεται να είχε εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις ύψους 37.739 ευρώ. Παράλληλα, είχε μισθώσει το 2023-2024, 22 αγροτεμάχια στο Κιλκίς από συγκατηγορούμενο του, ενώ ο ίδιος εκμίσθωνε σε αλλά 9 μέλη του κυκλώματος 31 αγροτεμάχια σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Ιωάννινα και Φθιώτιδα. Χωρίς να κατέχει ούτε ένα.

«Σίγουρα ο πραγματικοί αγρότες να επιδοτούνται, όσοι παρείσφρυσαν κα πήραν χρήματα να τιμωρηθούν και να τα επιστέψουν πίσω» ανέφερε ο Σταύρος Γαβαλάς, Πρ. Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου

«Αυτούς που πιάνουν, και αν επιστραφούν τα χρήματα θα πάνε στους ανθρώπους, στους αγρότες, στους γεωργούς, στους κτηνοτρόφους που μας τα έχουν στερήσει» ανέφερε από την πλευρά της Διαμάντω Κρητικού, ταμίας ΔΣ Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Αυτή είναι και η πρόθεση της Κυβέρνησης, τα χρήματα να διανεμηθούν στους πραγματικούς παραγωγούς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από το 2026 θα υπάρχει ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχων και πληρωμών, που θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη.