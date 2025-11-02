Συνάντηση Δένδια με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συμμετείχε σε εορταστική εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε χθες Σάββατο σε εορταστική εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησε «με την κυρία Kimberly Guilfoyle, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις επόμενες ημέρες τα καθήκοντά της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα».

Ο κ. Δένδιας συνοδεύει την ανάρτηση με μια φωτογραφία του ίδιου και της κυρίας Γκίλφοϊλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ