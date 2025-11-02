Ειδήσεις | Διεθνή

Βρετανία: Επίθεση με μαχαίρι σε τραίνο κοντά στο Κέιμπριτζ - 10 τραυματίες

Βρετανία: Επίθεση με μαχαίρι σε τραίνο κοντά στο Κέιμπριτζ - 10 τραυματίες
Συνελήφθησαν δύο άτομα. Στην υπόθεση ενεπλάκη η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Εννιά από τους τραυματίες σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Οι βρετανικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τρομοκρατία μετά από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο με 10 τραυματίες, εκ των οποίων οι εννέα να δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Δύο άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς στον τόπο του φρικτού περιστατικού κοντά στο Χάντινγκτον, στο Κέιμπριτζ, ενώ τα δέκα θύματα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι.

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, σύμφωνα με τη Βρετανική Αστυνομία με ανακοίνωση που εκδόθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Οι αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση ως «πολύ σοβαρό περιστατικό» και διερευνούν την επίθεση σε συνεργασία με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι επιβάτες τραίνου που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο, κρύφτηκαν στις τουαλέτες καθώς ένας από τους υπόπτους κρατούσε ένα «μεγάλο μαχαίρι», ενώ άλλοι ανέφεραν ότι ποδοπατήθηκαν καθώς πανικόβλητοι επιβάτες προσπαθούσαν να διαφύγουν από το χάος που προκάλεσε η επίθεση.

Ένοπλοι αστυνομικοί κατέφθασαν στην αποβάθρα του σταθμού του Χάντινγκτον και «χρησιμοποίησαν τέιζερ εναντίον ενός άνδρα που κουνούσε ένα μεγάλο μαχαίρι», σύμφωνα επίσης με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων.

Η βρετανική αστυνομία διεξάγει έρευνες για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της επίθεσης. «Σε αυτό το στάδιο, δεν θα ήταν σωστό να κάνουμε εικασίες για τα αίτια», ανέφερε, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τους συλληφθέντες.

«Εξαιρετικά ανησυχητικό» χαρακτήρισε το συμβάν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. «Οι σκέψεις μου είναι κοντά σε όσους επλήγησαν και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», δήλωσε σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ.

Η σιδηροδρομική εταιρεία LNER εξέδωσε προειδοποίηση «μην ταξιδεύετε» προς τους επιβάτες, αναφέροντας ότι «αναμένεται αναστάτωση στα δρομολόγια έως το τέλος της ημέρας».

