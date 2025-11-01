Μυρογιάννη: Νέα δεδομένα στη δημόσια διπλωματία και την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό

Τις τρέχουσες προτεραιότητες και τα άμεσα σχέδια, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό, τη δημόσια και πολιτιστική διπλωματία και τη στήριξη του Απόδημου Ελληνισμού, παρουσίασε η, γγ Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του ΥΠΕΞ.

Τις τρέχουσες προτεραιότητες και τα άμεσα σχέδια, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό, τη δημόσια και πολιτιστική διπλωματία και τη στήριξη του Απόδημου Ελληνισμού, παρουσίασε σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Μάιρα Μυρογιάννη, γενική γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών.

Κεντρικό στοιχείο της ατζέντας, αποτελεί η δημιουργία μιας εσωτερικής ψηφιακής πλατφόρμας, που θα επιτρέπει τη διάχυση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, απ' όλα τα υπουργεία προς τις διπλωματικές αρχές ανά τον κόσμο. Στόχος είναι η άμεση και συντονισμένη προβολή των ελληνικών θέσεων και δράσεων, με την πλατφόρμα να αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2026.

Παράλληλα, το ΥΠΕΞ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναβάθμιση των προξενικών υπηρεσιών, με την προκήρυξη 145 θέσεων για διοικητικό και προξενικό προσωπικό. Επιπλέον, αξιοποιούνται ψηφιακά εργαλεία, όπως το myConsulLive και ένας ψηφιακός βοηθός, για την άμεση ενημέρωση των πολιτών, ενώ δρομολογείται η ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης διαβατηρίων.

Η κ. Μυρογιάννη, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογραμμίζει τη σημασία του Απόδημου Ελληνισμού και τονίζει την ανάγκη για διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΞ ενισχύει τις έδρες ελληνικών σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, προσφέρει υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα, σε ομογενείς φοιτητές και μη και στηρίζει προγράμματα φιλοξενίας και διαπολιτισμικής ανταλλαγής.

Σημαντική είναι επίσης η προσπάθεια για την ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής σκηνής και των προϊόντων πολιτισμού, με τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τέχνης και τη στήριξη της παραδοσιακής χειροτεχνίας.

Αναφορικά με το brain gain, η κ. Μυρογιάννη σημειώνει ότι η Ελλάδα προσφέρει πλέον σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και ένα ασφαλές και ελκυστικό περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας, καλώντας τους Έλληνες του εξωτερικού να εξετάσουν την επιστροφή τους. Παράλληλα, αναγνωρίζει την αξία της διασποράς ως πρεσβευτών της χώρας και της ελληνικής κουλτούρας ανά τον κόσμο.

Ακολουθεί η συνέντευξή της Μάιρας Μυρογιάννη:

Ερ.: Τι σχεδιάζετε τελευταία στη γενική γραμματεία;

Απ.: Οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας περιλαμβάνουν τόσο θέματα της ελληνικής διασποράς, όσο και τον σχεδιασμό για την προβολή της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό.

Αυτήν την περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η δημόσια διπλωματία για την εξωτερική πολιτική, το Υπουργείο Εξωτερικών θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο Δημόσιας Διπλωματίας, το οποίο θέτει ως στρατηγικό όραμα την αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της χώρας προβάλλοντας όλα αυτά τα στοιχεία που την καθιστούν μοναδική: Στρατηγική γεωπολιτική θέση, σταθερή δημοκρατία, οικονομία σε ανάκαμψη, μεταρρυθμιστική δυναμική, δυναμικό επενδυτικό κλίμα και φυσικά, απαράμιλλη πολιτιστική και γλωσσική κληρονομιά, με την ελληνική γλώσσα να αποτελεί θεμέλιο της ευρωπαϊκής διανόησης.

Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο την καλύτερη προβολή στο εξωτερικό των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πατρίδας μας, αναπτύσσουμε μια εσωτερική πλατφόρμα, η οποία θα ενισχύει την επικοινωνία και την ενημέρωση μεταξύ των Αρχών μας και των διαφόρων υπουργείων. Μέσα από αυτήν την πλατφόρμα, οι Αρχές θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις νέες πολιτικές που χαράσσονται, στις δράσεις και ειδήσεις των υπουργείων, αλλά και στα σημεία εκείνα που είναι κρίσιμο να προβληθούν στο εξωτερικό -- πάντα προσαρμοσμένα με βάση τη χώρα όπου εδρεύουν.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θα προσφέρει έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο στήριξης του έργο της Δημόσιας Διπλωματίας και του Αποδήμου Ελληνισμού, των δυο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας που συνδέονται άρρηκτα και αλληλοσυμπληρώνονται.

Ερ.: Τι γίνεται με το στρατηγικό σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό; Πού βρισκόμαστε; Τι εμπόδια έχουμε αντιμετωπίσει έως τώρα;

Απ.: Το Στρατηγικό Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό είναι κάτι δυναμικό. Προσωπικά, είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη που το σχέδιο αυτό έχει ήδη δημιουργηθεί. Όταν ανέλαβα, βρισκόταν στα τελευταία στάδια της ολοκλήρωσής του, υπό την επίβλεψη του Υπουργού, κ. Γεραπετρίτη, και πέρυσι το παρουσιάσαμε επίσημα, παρουσία του Πρωθυπουργού. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που καταρτίστηκε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο δράσεων, με σαφείς θεματικές και προτεραιότητες.

Αυτό το σχέδιο αποτελεί τη βάση για έναν ανοιχτό και διαρκή διάλογο με την Ομογένεια. Είναι η αρχή για να νιώσει η Ομογένεια ότι δεν είναι απλώς δέκτες αποφάσεων, αλλά συνομιλητές, ότι οι απόψεις τους ακούγονται και εκτιμώνται. Πριν από την τελική διαμόρφωσή του πραγματοποιήθηκε ανοιχτή διαβούλευση και ενσωματώσαμε τα περισσότερα σχόλια που λάβαμε. Οι δράσεις που υλοποιούμε σήμερα κινούνται ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ελπίζουμε ότι στην επόμενη φάση του σχεδίου θα πολλαπλασιαστούν και θα γίνουν ακόμα πιο ουσιαστικές.

Ερ.: Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τον τρόπο που λειτουργούν οι ομογενειακές κοινότητες και τι ενέργειες γίνονται για την ενίσχυση των φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης;

Απ.: Η ελληνόφωνη εκπαίδευση στο εξωτερικό χωρίζεται σε δύο βασικούς άξονες: ελληνόφωνη εκπαίδευση στο σχολείο και ελληνόφωνη εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο. Για τα σχολεία της Ομογένειας υπήρχε πάντοτε ιδιαίτερη μέριμνα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο στελεχώνει τα σχολεία στο εξωτερικό με εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει --μεταξύ άλλων-- μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης ελληνικών, η οποία πλέον ενσωματώνει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα από αυτήν, μπορεί κανείς να μάθει ελληνικά με ψηφιακό τρόπο, σε πέντε διαφορετικές γλώσσες.

Η εκπαίδευση, όμως, δεν περιορίζεται στο σχολείο. Για να μάθει ένα παιδί ελληνικά, εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και το παιχνίδι. Γι' αυτό δίνουμε έμφαση στις βιωματικές μεθόδους μάθησης, που εντάσσονται στα προγράμματα φιλοξενίας που εκπονούμε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «Παίζω και επικοινωνώ στην ελληνική γλώσσα», το οποίο απευθύνεται στα παιδιά που συμμετέχουν στα προγράμματα φιλοξενίας μας.

Το πρόγραμμα απέδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα: πέρυσι, παιδιά από τη Βραζιλία που δεν γνώριζαν καθόλου ελληνικά, κατάφεραν στο τέλος να τραγουδούν ελληνικά τραγούδια και να επικοινωνούν με τους συνομηλίκους τους.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε και στην ελληνόφωνη εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, πέρυσι καταρτίσαμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την πολιτική ενίσχυσης των εδρών Ελληνικών Σπουδών διεθνώς -- μια πρωτοβουλία για την οποία είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Η πολιτική αυτή αποτελείται από 3 πυλώνες: την ενίσχυση των ελληνικών Εδρών, την καταγραφή των Εδρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και την ίδρυση νέων ελληνικών Εδρών στο εξωτερικό.

Το 2023 ενισχύσαμε για πρώτη φορά 43 πανεπιστημιακές έδρες· φέτος ο αριθμός έφτασε τις 90, και το 2026 στόχος μας είναι να στηρίξουμε όλες τις έδρες που θα το ζητήσουν. Πρόκειται για στοχευμένες ενισχύσεις που επιτρέπουν την υλοποίηση δράσεων μέσω των οποίων προάγεται η ελληνική γλώσσα και ο ελληνισμός. Πιστεύουμε, άλλωστε, ότι η διασύνδεση της ελληνικής Πολιτείας με τα πανεπιστήμια αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας.

Η ελληνική γλώσσα αποτελεί ίσως το σημαντικότερο πολιτιστικό μας στοιχείο που αξίζει να μεταδώσουμε. Στο πνεύμα αυτό, ανοίξαμε φέτος και πάλι τις υποτροφίες για φοιτητές του εξωτερικού -- ομογενείς και μη -- ώστε να έρθουν να σπουδάσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη γλώσσα μας, την κουλτούρα μας, να διδαχθούν από εξαιρετικούς καθηγητές και να ενταχθούν σε αυτό που είναι η «Ελλάδα».

Ερ.: Ποιες είναι οι κινήσεις σας στην κατεύθυνση του rebranding της χώρας μας;

Απ.: Η Ελλάδα, βεβαίως, θα παραμείνει πάντα η χώρα του τουρισμού και των εξαιρετικών αγροτικών προϊόντων αλλά και η παγκόσμια δύναμη της ναυτιλίας. Ωστόσο, σήμερα έχουμε και μια Ελλάδα που προχωρά δυναμικά προς το μέλλον. Μια Ελλάδα που εξελίσσεται σε έναν σημαντικό κόμβο καινοτομίας, ενέργειας και logistics στην περιοχή μας.

Αυτή η νέα δυναμική, σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική και πολιτική σταθερότητα που απολαμβάνουμε, δημιουργεί ένα ασφαλές και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων υψηλού επιπέδου.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η εικόνα και η προβολή της χώρας στο εξωτερικό έχουν τεράστια σημασία. Κάθε πολίτης, κάθε πολιτικός που εκπροσωπεί την Ελλάδα σε επίσημες επισκέψεις, φέρει μαζί του το εθνικό πρόσημο. Όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό, είμαστε όλοι πρεσβευτές της Ελλάδας -- και όσα λέμε πρέπει να αντανακλούν τη σύγχρονη και ολοκληρωμένη ταυτότητά μας.

Ερ.: Τι ρόλο παίζει η πολιτιστική διπλωματία στη δημόσια διπλωματία και πώς επιστρατεύεται ο απόδημος Ελληνισμός, για τον σκοπό αυτό;

Απ.: Η πολιτιστική διπλωματία, αποτελεί βασικό πυλώνα της δημόσιας διπλωματίας και έχει για εμάς εξέχουσα σημασία. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα αρχαία μνημεία και η βυζαντινή της κληρονομιά -- αν και αυτά αποτελούν θεμελιώδες κομμάτι της ταυτότητάς μας. Είναι μια χώρα με σύγχρονη και παραδοσιακή πολιτιστική σκηνή, εξίσου σημαντικές, που αξίζει να αναδεικνύονται διεθνώς.

Άλλωστε, η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, της σύγχρονης και παραδοσιακής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής έκφρασης αποτελεί στόχο του στρατηγικού σχεδίου για τη Δημόσια Διπλωματία, το οποίο εκπονούμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, και το οποίο σύντομα θα παρουσιάσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Γραμματεία σχεδιάζει δράσεις στις Αρχές μας στο εξωτερικό, με στόχο να προβάλει δυναμικά τη σύγχρονη εικαστική σκηνή της χώρας, να στηρίξει τους καλλιτέχνες μας και να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας στον χώρο των τεχνών. Ήδη διοργανώθηκε η πρώτη εκδήλωση στην Πρεσβεία μας στο Λονδίνο τον Οκτώβριο με αφορμή το Frieze London 2025, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις σύγχρονης τέχνης στον κόσμο, ενώ προγραμματίζουμε μια δεύτερη αντίστοιχη εκδήλωση στην Πρεσβεία μας στο Κατάρ τον Φεβρουάριο, με αφορμή τη διεθνή εικαστική διοργάνωση Art Basel 2026.

Παράλληλα για την προώθηση της ελληνικής χειροτεχνίας, δημιουργήσαμε μια ομάδα εργασίας για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Crafting Greece». Σκοπός της Ομάδας Εργασίας είναι η διεθνής προβολή της πολιτιστικής δημιουργίας και κληρονομιάς μέσω της χειροποίητης τέχνης, καθώς και η ανάδειξη του ρόλου της στη διατήρηση της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας και την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Αυτές οι τέχνες -η κεντητική, η υφαντική, η ξυλογλυπτική κά- δεν αποτελούν μόνο δείγμα υψηλής αισθητικής, αλλά και μέσο πολιτιστικής διασύνδεσης. Για παράδειγμα, είδαμε στην Αρμενία παιδιά να μαθαίνουν με ενθουσιασμό να δουλεύουν στον αργαλειό με παραδοσιακό τρόπο.

Το ίδιο ενδιαφέρον συναντάμε και για τους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, τους οποίους τα παιδιά της Ομογένειας επιθυμούν να μάθουν. Για αυτόν τον λόγο σχεδιάσαμε για πρώτη φορά φέτος θεματικό πρόγραμμα φιλοξενίας, το οποίο εστιάζει στην εκμάθηση παραδοσιακών χορών σε συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτές του εξωτερικού, ώστε γυρνώντας στις χώρες τους να διδάσκουν σωστά τους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Εκτός από τους παραδοσιακούς χορούς, σχεδιάσαμε φέτος και υλοποιήσαμε ακόμη ένα θεματικό πρόγραμμα φιλοξενίας το οποίο είχε εστιάσει στο περιβάλλον. Η απήχηση που είχαν τα θεματικά προγράμματα φιλοξενίας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, για αυτό του χρόνου σκοπεύουμε να τα επεκτείνουμε σε περισσότερους τομείς όπως η αρχαιολογία, ο αθλητισμός και ο εθελοντισμός.

Προφανώς, στο σχεδιασμό μας επενδύουμε στη νέα γενιά και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στους νέους Ομογενείς, στη διασύνδεση μεταξύ τους και με την πατρίδα, καθώς και στη διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής τους ταυτότητας και κληρονομιάς. Σε αυτό το πλαίσιο θεσμοθετήσαμε το Greek Youth Diaspora Symposium, μια πρωτοβουλία που απευθύνεται σε νέους της Ομογένειας ηλικίας 18 έως 25 ετών. Πέρσι διοργανώσαμε το 1ο Συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν νέοι από 16 χώρες και 4 ηπείρους και εισαγάγαμε τον θεσμό των Greek Youth Diaspora Ambassadors, δηλαδή των νέων Πρεσβευτών της Ελληνικής Διασποράς, οι οποίοι ανέλαβαν να υλοποιήσουν στις χώρες τους δράσεις ανάδειξης της Ελληνικής Διασποράς. Φέτος βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να προγραμματίζουμε το 2ο Συνέδριο περί τα τέλη Νοεμβρίου τρέχοντος έτους.

Αναμφίβολα, οι νέοι της Ελληνικής Διασποράς αποτελούν το μέλλον του απανταχού Ελληνισμού, αλλά η ενεργός συνεισφορά όλων των Αποδήμων, και ιδιαίτερα των πιο διακεκριμένων εξ αυτών, εξασφαλίζει την πρόοδο και ενδυνάμωση του συνόλου.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες --το Greek Youth Diaspora Symposium, το Crafting Greece, η πολιτική για τις πανεπιστημιακές έδρες στο εξωτερικό, αλλά και οι υποτροφίες-- αποτελούν μια κληρονομιά, η οποία θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά τα επόμενα χρόνια.

Ερ.: Ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας στο έργο σας;

Απ.: Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι από κάθε άποψη σημαντικός. Αδιαμφισβήτητα, μέσα από την Εκκλησία έχει διατηρηθεί ζωντανός ο Ελληνισμός εδώ και αιώνες. Η Εκκλησία έχει λειτουργήσει διαχρονικά ως θεμέλιο της Ελληνικής κοινότητας σε όλες τις περιόδους. Στις προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας περιλαμβάνονται δράσεις για την ανάδειξη του ρόλου της και την ενδυνάμωση των δεσμών με τους εκκλησιαστικούς θεσμούς της Ορθοδοξίας ως συνεκτικού παράγοντα μητροπολιτικού κέντρου - Ομογένειας.

Ερ.: Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε στην αναβάθμιση των προξενικών υπηρεσιών;

Απ.: Η επαρκής στελέχωση των Προξενείων μας σε όλο τον κόσμο, και η έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή προξενικών υπηρεσιών είναι προτεραιότητα για το Υπουργείο Εξωτερικών. Για τον λόγο αυτό, αυτή την περίοδο διεξάγεται ένας διαγωνισμός για την κάλυψη σημαντικού αριθμού θέσεων διοικητικού και προξενικού προσωπικού, με στόχο να ενισχύσουμε τις Αρχές μας στο εξωτερικό. Παράλληλα, αναπτύσσουμε και ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν την επικοινωνία και την παροχή υπηρεσιών. Έχουμε ήδη δημιουργήσει μια πλατφόρμα (My Consul Live) και έναν ψηφιακό βοηθό (Chatbot), μέσα από τους οποίους οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες άμεσα, χωρίς την ανάγκη να μετακινούνται. Επιπλέον, προχωρούμε στην ψηφιοποίηση σημαντικών διαδικασιών, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναμονής και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ερ.: Είστε αρκετά εξωστρεφείς στις δράσεις σας, με ποια κριτήρια επιλέγετε τις συνέργειές σας;

Απ.: Για κάθε δράση που αναλαμβάνουμε, οι συνέργειες και οι συνεργασίες είναι απολύτως απαραίτητες. Μέσα από αυτές αξιοποιούμε τις δυνατότητες και τις γνώσεις των ανθρώπων που έχουν εξειδίκευση σε διαφορετικούς τομείς.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού για την προώθηση διεθνώς της ελληνικής παράδοσης, του ελληνικού πολιτισμού και της ιστορίας, της ελληνικής γλωσσικής εκπαίδευσης, καθώς και του ελληνικού δημιουργικού τομέα, με το ΕΚΚΟΜΕΔ με στόχο την εμβάθυνση της πολιτιστικής διασύνδεσης με τον Απόδημο Ελληνισμό, αλλά και για την προβολή του σύγχρονου δημιουργικού δυναμικού διεθνώς, την ενίσχυση της ελκυστικότητας του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος στον τομέα των επενδύσεων, καθώς και για την ανάδειξη της Ελληνικής Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας, με το ΕΚΠΑ για την προώθηση της Ελληνομάθειας, με την Endeavor Greece με στόχο την ενδυνάμωση της ομογένειας σε θέματα καινοτομίας, με την ΔΥΠΑ για την ενίσχυση του Brain Regain, και στοχεύουμε να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο το δίκτυο συνεργασιών μας.

Ερ.: Brain Gain, σε τι σημείο βρίσκεται η προσπάθεια επαναφοράς;

Απ.: Η χώρα μας έχει περάσει μια περίοδο κατά την οποία πολλά ταλαντούχα μυαλά και νέοι άνθρωποι έφυγαν στο εξωτερικό, ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης. Ένα από τα πιο μεγάλα στοιχήματα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι το brain gain, η επιστροφή δηλαδή μιας γενιάς νέων και παραγωγικών πολιτών που έφυγαν από τη χώρα την περίοδο της κρίσης. Μέσα από το έργο μας, αναδεικνύουμε το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πια τα προβλήματα που είχε πριν από δέκα χρόνια. Η Ελλάδα έχει αλλάξει και υπάρχουν πλέον σοβαρές και ποιοτικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας στην χώρα, ώστε κάθε άνθρωπος με ταλέντο και διάθεση μπορεί να βρει μια ευκαιρία εδώ. Παρατηρούμε, μάλιστα, πως πολλοί πανεπιστημιακοί καθηγητές επιστρέφουν στη χώρα. Η Ελλάδα σήμερα προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εργασία και καριέρα, σε ένα περιβάλλον ασφαλές και σταθερό, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Θα ήθελα να τονίσω, ωστόσο, ότι όσοι ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας, επιτελώντας έναν εξίσου σημαντικό ρόλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ