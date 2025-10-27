ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην φυλακή ο θεωρούμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης

Σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) τίθεται με απόφαση των δικαστικών αρχών, μετά την απολογία της, η πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ο δέκατος κατηγορούμενος που οδηγείται στην φυλακή μετά από πολύωρη απολογία που έδωσε στις δικαστικές αρχές.

Ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, απολογήθηκε ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για βαρύτατο κατηγορητήριο, στο οποίο περιγράφεται εγκληματική δράση με συγκεκριμένες δόλιες μεθόδους για την είσπραξη γεωργικών επιχορηγήσεων και εν συνεχεία ενέργειες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε στον δικαστικό λειτουργό ένα μέρος του κατηγορητηρίου, λέγοντας παράλληλα πως οι πράξεις που του αποδίδονται «έχουν γίνει από πολλούς» και ότι η πρώην σύζυγος του δεν έχει ευθύνη.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει» φέρεται να είπε, συμπληρώνοντας πως του αποδίδονται πολλαπλάσιες παράνομες ενέργειες. «Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό», ισχυρίστηκε.

Σήμερα οδηγείται ενώπιον του ανακριτή για απολογίες η τελευταία ομάδα κατηγορουμένων στην υπόθεση, για την οποία συνολικά είναι υπόλογοι 37 πρόσωπα.

Σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι η πρώην σύζυγος

Σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) τίθεται με απόφαση των δικαστικών αρχών, μετά την απολογία της, η πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η γυναίκα απολογήθηκε στον Ευρωπαίο Ανακριτή αρνούμενη το κατηγορητήριο που της αποδίδει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση παράνομων εσόδων. Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, δεν γνώριζε την δραστηριότητα που αποδίδεται στον πρώην σύζυγο της.

«Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα» απαντά στις κατηγορίες η κατηγορούμενη.

«Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου», είπε στον δικαστικό λειτουργό.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την απολογία του, κατά τη δικογραφία, αρχηγού της εγκληματικής ομάδας η οποία αναμένεται να είναι μαραθώνια ενώ η τελευταία ομάδα κατηγορουμένων θα οδηγηθεί για απολογίες αύριο.

Ανακριτής και Εισαγγελέας μέχρι ώρας έχουν αποφασίσει την προσωρινή κράτηση 9 κατηγορούμενων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ