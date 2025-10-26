ΗΠΑ: Χωρίς επίδομα τροφίμων 41.000.000 ευάλωτοι Αμερικανοί λόγω του shutdown

«Το πηγάδι έχει στερέψει», ανέφερε το υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοινώνοντας ότι τα επιδόματα δεν θα καταβληθούν τον Νοέμβριο.

Το υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε το Σάββατο ότι τα επιδόματα τροφίμων, τα οποία χορηγούνται μέσω ενός από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προγράμματα βοήθειας της χώρας, δεν θα καταβληθούν τον επόμενο μήνα λόγω της συνεχιζόμενης αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η αναστολή λειτουργίας βρίσκεται πλέον στην 25η ημέρα της, καθώς Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης και επαναλειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Εν ολίγοις, «το πηγάδι έχει στερέψει»», ανέφερε το υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. «Επί του παρόντος, δεν θα εκδοθούν επιδόματα την 1η Νοεμβρίου.»

Περισσότεροι από 41 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τα μηνιαία επιδόματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA). Σε ορισμένες πολιτείες, όπως το Νέο Μεξικό, η εξάρτηση από το πρόγραμμα φτάνει έως και το 21% των κατοίκων, ανέφερε το υπουργείο.

Η ανακοίνωση του οργανισμού ήρθε μετά την επιστολή περισσοτέρων από 200 Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων την Παρασκευή, με την οποία κάλεσαν το USDA να αντλήσει από τα επείγοντα αποθεματικά του προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα επιδόματα τροφίμων του Νοεμβρίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με υπόμνημα που είδε το πρακτορείο Reuters, το υπουργείο ανέφερε ότι δεν προτίθεται να το πράξει.

Οι κυβερνήτες της Λουιζιάνα και της Βιρτζίνια κήρυξαν αυτήν την εβδομάδα κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να διαθέσουν κονδύλια για την αντιμετώπιση της πείνας, ενόψει της πιθανότητας να μην καταβληθούν τα επιδόματα του προγράμματος SNAP τον επόμενο μήνα.