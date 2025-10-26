Ειδήσεις | Ελλάδα

ΕΛΑΣ: Συνελήφθη 55χρονος φυγόποινος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΛΑΣ: Συνελήφθη 55χρονος φυγόποινος
Εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης 13 ετών για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Συνελήφθη, στις 23 Οκτωβρίου, μετά από πολυήμερη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, ένας 55χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 13 ετών και 3 μηνών καθώς και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 55χρονος το 2003, ήταν ηθικός αυτουργός σε απόπειρα ανθρωποκτονίας δύο υπαλλήλων καταστήματος στο Νέο Κόσμο, όπου 4 δράστες κατ' εντολή του 55χρονου, ο οποίος είχε προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη, εισήλθαν σε κατάστημα και πυροβόλησαν δύο υπαλλήλους, τραυματίζοντάς τους στα πόδια.

Επιπρόσθετα σε βάρος του εκκρεμούσε και έτερη καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 1 έτους και 4 μηνών για ψευδή καταμήνυση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψάχνουν «σωσίβιο» από το ΕΣΠΑ για το στεγαστικό πρόβλημα

Αγρότες στα όπλα No2: Τι θα πρέπει να έχουμε στο χωράφι και στο… ράφι αν ξαφνικά ο ουρανός βρέξει drones

Gen Z: Η γενιά που αρνείται να εργαστεί με τους κανόνες των Boomers, αλλάζει δουλειές κάθε χρόνο και βάζει πάνω απ’ όλα την προσωπική ζωή

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider