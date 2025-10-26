Ειδήσεις | Ελλάδα

Ληστεία σε διαμέρισμα στον Πειραιά

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ληστεία σε διαμέρισμα στον Πειραιά
Έδεσαν 62χρονο και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα.

Σκηνές τρόμου έζησε 62χρονος στον Πειραιά, όταν δύο άγνωστοι εισέβαλαν στο διαμέρισμά του στην οδό Καραολή και Δημητρίου προκειμένου να τον ληστέψουν.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίασαν την κεντρική είσοδο του σπιτιού λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Μόλις βρέθηκαν μέσα, ακινητοποίησαν τον 62χρονο και τον έδεσαν στα άνω και κάτω άκρα με σχοινί.

Ακολούθως, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και κοσμήματα άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο άνδρας, αν και σοκαρισμένος, δεν φέρει τραυματισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψάχνουν «σωσίβιο» από το ΕΣΠΑ για το στεγαστικό πρόβλημα

Αγρότες στα όπλα No2: Τι θα πρέπει να έχουμε στο χωράφι και στο… ράφι αν ξαφνικά ο ουρανός βρέξει drones

Gen Z: Η γενιά που αρνείται να εργαστεί με τους κανόνες των Boomers, αλλάζει δουλειές κάθε χρόνο και βάζει πάνω απ’ όλα την προσωπική ζωή

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider